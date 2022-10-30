Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про причини призупинення зернової угоди, прагнення Москви проводити переговори та хитрощі Кремля для обходу санкцій – читайте далі.

Зверніть увагу Росія вийшла з зернової угоди: навіщо це Кремлю та як відреагував світ

Росія знову заявила, що готова до переговорів із Заходом після спроби зриву зернової угоди. Там запевняють, що готові повернутися до ультиматуму Путіна, який той висунув у грудні минулого року вимагаючи якихось "гарантій безпеки" для Росії. Фактично ж він вимагав ледь не згортання діяльності НАТО у Східній Європі. Тоді вимоги Кремля відкинули, тож цього разу Москва цинічно запевняє, що готова знову повернутися до цього питання, якщо Захід попросить про переговори.

Втім, така поведінка Кремля – це радше спроба встигнути заскочити в останній вагон і спробувати домогтися бодай якихось контактів Росії на саміті G20. Однак такі заяви є лише спробою створити димову завісу на тлі поразок на полі бою. Україна сьогодні отримала додаткову партію зброї, а за даними The New York Times, ЗСУ на Півдні України вперше отримали впевнену перевагу над ворогом в артилерії.

Водночас Росія через треті країни збільшує обсяги закупівлі побутової техніки, аби потім з неї діставати чіпи для виготовлення зброї. Ба більше, з’явилися нові подробиці удару по Севастопольській бухті і вони точно не сподобаються Кремлю.

Тож, про спроби Кремля отримати паузу у війні та про нарощування потужності ЗСУ – далі з вами і поговоримо.

Усе в стилі гопників: чому Росія знову заговорила про переговори

Варто почати з чергових заяв з Москви про те, що вони готові до переговорів. Сьогодні ця тема знову активізувалася і росіяни ще активніше випрошують переговори і з Україною, і з Заходом. Після спроби зриву зернової угоди, до якої ми ще повернемося, Кремль вирішив пограти на темі переговорів, намагаючись створити "димову завісу", аби спробувати накопичити сили бодай для оборони.

Сьогодні глава МЗС Росії Сєргєй Лавров заявив, що Путін усе ще готовий до переговорів щодо України. Однак в стилі гопників Лавров додав: переговори можливі, тільки якщо Захід сам про них попросить.

Очевидно, що такою нахабною манерою Лавров намагається порадувати російське суспільство, мовляв, ми не проти переговорів, але ж ми такі круті, що нехай до нас самі звертаються. Ба більше, Лавров запевняє, що за останні півроку було кілька ініціатив з боку американців і деяких інших західних колег, які просили про телефонні розмови з російським лідером. Однак той нібито відмовив, а от тепер, якщо ще раз попросять, то він вже буде готовий.

Також Лавров заявив, що деякі міністри закордонних справ зверталися і до нього з таким же проханням і він завжди давав згоду. Ну а далі заграла стара пісенька – Лавров заявив, що Путін неодноразово говорив про те, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів, але саме Україна "відмовляється за прямою вказівкою західних спонсорів". Ну і наостанок, знову ж в стилі гопників, Лавров пригрозив, що "чим довше вони тягнуть із переговорами, тим складніше їм буде з нами домовлятися". Насправді, таке ми вже чули і не раз.

Заява Лаврова – це спроба вдати, що Росія все ще могутня, а отже нехай з ними розмовляють на рівних. Втім, в українському МЗС дали чітку відповідь росіянам – єдиною реалістичною пропозицією щодо можливих переговорів з Росією має бути негайне припинення війни проти України і виведення російських військ за кордони станом на 1991 рік. Поки цього не відбувається, то це радше схоже на спробу потягнути час, адже російська армія, після 8 місяців повномасштабного вторгнення, в руїнах.

Окрім того, в МЗС наголосити на тому, що лише спільними рішучими зусиллями, разом із нашими партнерами, можливо зупинити Росію, яка становить загрозу миру та безпеці не лише Європи, але і світу.

Втім, Кремль все одно не зупиняється у своїх спробах бодай якось добитися до себе уваги на міжнародній арені. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що диктатор все ще хоче поговорити з Байденом, але для цього США мають дослухатися до, так званої "стурбованості Росії" щодо "гарантій безпеки". Так, тих самих, які Путін озвучував ще у грудні минулого року.

Тобто в Кремлі все ще сподіваються на те, що після 8 місяців кривавої війни в Україні хтось на Заході готовий не просто до переговорів з росіянами, але і готовий заплющити на все очі і просто повернутися до формату ультиматумів Путіна зразка минулого року. Варто нагадати, що у своїх схиблених вимогах Кремль хотів, щоб НАТО взяло на себе зобов'язання зупинити подальше розширення Альянсу, у тому числі приєднання України, а також інших держав.

Крім того, Росія пропонувала відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Тобто, Кремль вимагав, по суті, аби НАТО віддало під вплив Росії усю Східну Європу та повністю пішло із Центральної Азії та Закавказзя. Хоча, вже 24 лютого стало зрозуміло, що Кремль просто шукав привід для нападу на Україну, висуваючи абсолютно нереалістичні вимоги.

Цинічна спроба тиску на Захід: навіщо Росії блокування українських портів

Попри те, що Кремль все ще намагається грати м’язами, такі заяви про готовність до переговорів – це прояв слабкості. У Москві розуміють, що не можуть виграти війну та диктувати умови, а тому вдаються до відвертих терористичних методів. Блокування зернової угоди – це також один з методів тиску на Захід. Насправді, атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з "зернової угоди", оскільки кроки для її зриву почалися задовго до цього. Росіяни брешуть, що атаковані кораблі, нібито, забезпечували безпеку "зернових коридорів". І навіть вибухи в Севастополі ніяк не впливають на роботу зернових коридорів. Банально варто подивитися на карту. щоб зрозуміти, що між коридором, яким зерновози прямували до та з українських портів, і Севастополем – близько 220 кілометрів. Тому, це аж ніяк не впливає на їх роботу.

Росії потрібен був привід, аби продовжити тиснути на Захід. Бо там зрозуміли, що ЄС впорався з енергетичною кризою набагато швидше, ніж на те розраховували в Кремлі. Тепер же, через демарш Росії, у морі очікують в черзі близько 2 мільйонів тонн зерна на 176 суднах. І це зерно чекають країни Африки. Ба більше, за словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, тепер у Чорному морі заблоковане ще й судно продовольчої програми ООН для Ефіопії. Тобто, Кремль отримав ще один важіль тиску.

Цинізму російської провокації додає ще й той факт, що Росія заявила, що готова повністю замінити українське зерно на світовому ринку. Мовляв, Росія, в найближчі чотири місяці, нібито, готова безоплатно поставити найбіднішим країнам до 500 тисяч тонн зернових. Зокрема, такі угоди Кремль планує реалізовувати через Туреччину.

Тут важливо відзначити, що лише за офіційними оцінками, саме стільки зерна Росія вкрала на окупованих територіях. Ба більше, сьогодні видання Financial Times опублікувало власне розслідування, яке доводить, що окупанти крадуть зерно на окупованих територіях Запорізької області, вивозять його через Бердянськ до порту Кавказ у Керченській протоці. Там росіяни підробляють документи, ніби то російське зерно, і через покупців з Туреччини, Ірану та Сирії, продає це зерно. Саме тому, Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати на це рішуче – аж до виключення Росії з G20.

Тобто тут ми приходимо до висновку, що Росія, з якою ніхто на саміті G20 розмовляти не хоче, намагається набити собі ціну новим продовольчим шантажем. Той же Джо Байден вже чітко заявив, що не бажає не те що розмовляти з Путіним, а навіть зустрічатися з ним десь у коридорах. Європейські партнери так само дали зрозуміти, що на G20 ніякою домовленістю з росіянами навіть не пахне. Та ще й Китай почав дивну для Кремля гру, заявляючи, що готовий шукати взаєморозуміння зі США заради пошуку миру та стабільності у світі. Тому Росія банально намагається, змусити західних лідерів почати з нею говорити. Саме Росії наразі переговори вкрай необхідні. Тим паче, що на полі бою для росіян стає все гірше.

Почнемо з вчорашніх вибухів у Севастопольській бухті, де Росія базує свій чорноморський флот. В Інституті вивчення війни допустили, що попри те, що Україна не взяла на себе відповідальності за атаку на Севастопольську бухту, за цим все ж можуть стояти саме українці. Зокрема аналітики допускають, що Україна здійснила атаку на фрегат класу "Григорович", який несе на собі криталі ракети "Калібр". В інституті зазначили, що попри маячню мінборони Росії, такі кораблі у військовий час є легітимною мішенню для ЗСУ. Тим паче з огляду на те, що саме ці кораблі обстрілюють українські міста. Хоча аналітики і відзначають, навіть якщо за атаками стоять ЗСУ – це ще доволі стримана відповідь.

Зрештою, Україна не брала на себе відповідальності за таку, тож спишемо все на вигаданих росіянами "бойових комарів". Однак цікаво тут інше. За даними розслідування групи волонтерів Geo Confirmed, які дослідили всі фото та відео, щонайменше три кораблі Чорноморського флоту Росії були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема і флагман "Адмірал Макаров".

На кадрах видно, що зйомка надводного безпілотника переривається у той момент, коли він наблизився впритул до фрегата “Адмірал Макаров”, що може свідчити, що в цей момент безпілотник атакував корабель та вибухнув. На іншому відео можна побачити атаку на тральщик "Іван Голубець". На ще одному відео видно, що третій безпілотник блукає між пришвартованими кораблями в гавані, шукаючи мішень для обстрілу. Зйомка обривається, коли безпілотник зіткнувся з судном і вибухнув. Тож, можна підтвердити атаку по принаймні трьох кораблях, хоча на Росії розповідають, що "потерь нет".

Україна збільшує свою перевагу: ситуація на фронті для ворога все важча

Однак це далеко не єдина поразка росіян. Річ у тім, що для окупантів ситуація навколо Херсона стає все більш критичною, попри те, що вони все ще намагаються боротися за місто. Сьогодні у The New York Yimes вийшла доволі промовиста стаття, в якій стверджується, що Україна завдяки західним поставкам та власним безпілотникам отримала артилерійську перевагу над російськими силами на Півдні. За даними видання, Україна зараз має перевагу як у дальності стрільби, так і в високоточних ракетах і артилерійських снарядах, яких значною мірою бракує Росії. Українські солдати знищують бронетехніку вартістю в мільйони доларів за допомогою дешевих власних безпілотників, а також більш досконалих дронів та іншого озброєння, наданого Сполученими Штатами і союзниками.

І попри те, що у Росії все ще залишається доволі багато сил, на Півдні України, та і по всій лінії фронту, ЗСУ вдалося кардинально змінити ситуацію у порівнянні з літніми місяцями.

Ба більше, видання наводить конкретику – якщо влітку на Донеччині Росія випускала приблизно 10 артилерійських снарядів на кожен український снаряд, то зараз на Херсонщині співвідношення, як мінімум 1 до 1. Однак українські удари не лише мають більшу дальність, але й точніші завдяки супутниковому наведенню ракет та західних артилерійських снарядів. І, як натякають в NYT, вибухи в Севастополі, могли бути свідченням цього.

Обхід санкцій через Вірменію та Казахстан: навіщо Росії пральні машини з ЄС

Що ж в цей час робить Росія? І тут взагалі цікава ситуація. Аналітики видання Bloomberg раптом помітили дивний сплеск європейського експорту пральних машин, холодильників та електрочайників до сусідів Росії. Відповідно до даних, з бази Євростату ЄС, Вірменія імпортувала більше пральних машин з ЄС протягом останніх восьми місяців, ніж за останні два роки разом узяті. Казахстан у три рази збільшив закупівлю європейських холодильників. І разом з тим, дані казахського уряду свідчать про різке зростання кількості холодильників та пральних машин, що постачаються до Росії. Тобто, пралки та холодильники просто переправляються через сусідні країни до Росії. Навіщо? І це найцікавіший момент.

Офіційні особи в Європі вже публічно заявили, що бачили деталі холодильників і пральних машин у російському військовому обладнанні, такому як танки, після її вторгнення в Україну. Люди, обізнані з оцінками, сказали, що цілком можливо, що компоненти та мікрочіпи з інших побутових товарів також використовувалися у військових цілях, навіть якщо вони переважно у відносно низькоякісному обладнанні.

Так, росіяни знімають з пралок та холодильників мікросхеми для використання їх у військових цілях. І це визнали вже і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та адміністрація Джо Байдена. Тож, тепер постало питання, як зупинити цей потік.

Водночас італійське видання La Republica пише, що Італія готується передати Україні новий пакет сучасної зброї. Зокрема, Італія планує передати дві РСЗВ M270 – це попередник HIMARS на гусеничному ходу та з 12 ракетами в заряді. Також Рим збирається передати шість своїх самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Також в одному з останніх рішень уряду Драгі йшлося про самохідні гаубиці M109. Тут може йтися про 20 – 30 таких гаубиць. Окрім того, Італія готує до передачі ще й гусеничні бронетранспортери M113.

Тож, в умовах коли ЗСУ лише посилюються, а для росіян ситуація на фронті стає все більш складнішою, Кремль намагається створити димову завісу нібито переговорів, аби спробувати спинити наступ ЗСУ та підтягнути свої резерви.

Цікаво – якими можуть бути для Росії наслідки вибухів у Севастополі: дивіться відео