Таким образом, Россия хочет заключить определенное соглашение о сосуществовании со странами Запада. Об этом свидетельствуют заявления Лаврова и Пескова о готовности Путина к переговорам с Байденом о сосуществовании. Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

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Путин пытается усилить свои позиции

Кроме того, близится саммит G20, который состоится 15 ноября в Индонезии. Вероятно, российский президент планирует поехать на встречу мировых лидеров, потому пытается усилить свои позиции.

Вопросы экономики, торговли и голода будут активно обсуждаться на этом саммите, поэтому Россия пытается создать определенные переговорные позиции,

– объяснил Стуканов.

Более того, действия страны-агрессора по выходу из зерновых соглашений были вполне прогнозируемыми. Кремль готовил информационное поле для отказа от этих переговоров еще при отправке письма в ООН с определенными дополнительными условиями.

"Россия прямо показала, что готова перезаключить это соглашение, но на дополнительных условиях", – заметил Стуканов.

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Любимая тактика россиян

Это достаточно давняя и любимая тактика россиян, когда они сначала заключают соглашение на определенных условиях для себя и оппонентов, а затем ищут поводы не продлевать это соглашение – сорвать, но обвинить оппонента и соответственно вступить в новый раунд переговоров,

– констатировал Стуканов.

А уже в новом раунде переговоров, отталкиваясь от существующих позиций, заложить дополнительные условия, которые были бы выгодны России.

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Россия хочет ограничить действия ВСУ

Россия могла бы найти любой повод для того, чтобы выйти из зерновых соглашений. И вчерашний инцидент в Севастополе отлично вписывается в концепцию поведения страны-агрессора. Так, в Кремле заявили, что Украина обстреляла российские военные корабли, которые "гарантировали безопасность "зернового коридора".

По словам Стуканова, еще при подписании соглашения 22 июля в Стамбуле Россия хотела, чтобы дальше оно было расширено в направлении определенного перемирия. То есть теперь россияне, вероятно, потребуют ограничения действий Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря или в целом Юга.

Этот информационный повод россияне, конечно, попытаются использовать для того, чтобы "связать руки" Вооруженным Силам Украины и соответственно побуждать партнеров не поставлять нам дальнобойное вооружение,

– предположил Стуканов.

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