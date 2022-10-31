Таким чином українські захисники знищили уже третій гелікоптер ворога за добу. Перший збили ще зранку.
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У Повітряних силах уточнили, що перший російський гелікоптер збили о 18:45, другий – о 18:48 в Бериславському районі.
Російську авіаційну техніку знищив підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь.
Що являє собою Ка-52Це російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".