Таким чином українські захисники знищили уже третій гелікоптер ворога за добу. Перший збили ще зранку.

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У Повітряних силах уточнили, що перший російський гелікоптер збили о 18:45, другий – о 18:48 в Бериславському районі.

Російську авіаційну техніку знищив підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь.