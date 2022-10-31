Про актуальну ситуацію на фронті повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Наголошують, що пріоритети у противника незмінні – утримання тимчасово захоплених територій та наступ на Бахмут.

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Ворог не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Тривають обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення. Противник укріплюється на окремих напрямках та веде повітряну розвідку,

– йдеться у зведенні.

У Генштабі наголошують на порушенні ворогом звичаїв ведення війни – адже сьогодні Україна зазнала нових ударів по критичній інфраструктурі та атак на цивільне населення.

Масований ракетний обстріл

Уточнюють, що противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах: Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей.

Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об'єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили,

– зазначають у звіті.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не зазнала змін. У ЗСУ зазначають, що Росія і далі перекидає окремі підрозділи на територію Білорусі. Звісно, загроза ракетних ударів та застосування ударних безпілотників з території цієї країни теж зберігається.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мезенівка Сумської області;

напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мезенівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам'янка;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам'янка; на Куп'янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка;

та напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Спірне, Яковлівка та Зеленопілля;

напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Спірне, Яковлівка та Зеленопілля; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Новобахмутівка та Первомайське;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Новобахмутівка та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Времівка, Вугледар та Павлівка.

та напрямках – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Времівка, Вугледар та Павлівка. на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Новоданилівка, Червоне та Залізничне.

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Росія намагається створити авіаполки від "Вагнера"

У Генштабі повідомляють, що російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, яку можуть застосувати в Україні.

Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.

Удари ЗСУ по позиціях противника

Авіація Сил оборони сьогодні завдала по ворогу 14 ударів:

12 з них – по районах зосередження озброєння та військової техніки;

по взводному опорному пункту;

а також по позиції комплексу ППО противника.

Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БпЛА.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об'єкти.

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