Росія надалі намагається утримати захоплені території, а також зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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ЗСУ відбили 11 атак ворога

Протягом минулої доби російські військові проводили атаки на Харківщині, Луганщині й Донеччині. ЗСУ відбили відразу 11 атак ворога.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Зелене Харківської області;

Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині;

Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар'їнка і Новобахмутівка Донецької області.

ЗСУ відбили атаку ворога в районі Зеленого: карта

Російські війська обстрілюють підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційні обладнання рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Покровка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Кам'янка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Табаївка, Терни Харківської області; Греківка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Зарічне і Ямполівка на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Майорськ, Опитне, Сіверськ, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області.

Ворог веде наступ на Бахмутському напрямку: карта

На Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Парасковіївка і Пречистівка Донецької області та Дорожнянка, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області,

на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Нова Кам'янка, Правдине і Червоне Херсонської області та Киселівка і Тернові Поди на Миколаївщині.

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ЗСУ завдали 21 авіаудар

Протягом доби авіація Сил оборони завдала по ворогу 21 удар, з них 15 по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 по взводних опорних пунктах, а також 4 по позиціях комплексів ППО противника.

На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 1 гелікоптер та 1 штурмовик Су-25 противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління та зенітну ракетну установку.

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