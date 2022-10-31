Россия и дальше продолжает пытаться удержать захваченные территории, а также сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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ВСУ отбили 11 атак врага

За прошедшие сутки российские военные проводили атаки на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. ВСУ отбили сразу 11 атак врага.

Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Зеленое Харьковской области;

Белогоровка, Николаевка и Новоселовское Луганской области;

Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.

ВСУ отбили атаку врага в районе Зеленого: карта

Российские войска обстреливают подразделения Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

Противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Покровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области; Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Заречное и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Майорск, Опросное, Северск, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области.

Враг ведет наступление на Бахмутском направлении: карта

На Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времевка, Угледар, Никольское, Павловка, Парасковеевка и Пречистовка Донецкой области и Дорожнянка, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское и

на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них - Белогорка, Давыдов Брид, Мирное, Новая Каменка, Правдино и Красное Херсонской области и Киселевка и Терновые Поды Николаевской области.

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ВСУ нанесли 21 авиаудар

В течение суток авиация Сил обороны нанесла по врагу 21 удар, из них 15 по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 по взводным опорным пунктам, а также 4 по позициям комплексов ПВО противника.

На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 1 вертолет и 1 штурмовик Су-25 противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.

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