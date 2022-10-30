В сводке американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что оккупанты, вероятно, 29 октября снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом после удара ВСУ.

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В результате удара ВСУ было уничтожено 300 оккупантов

Украинские силы нанесли высокоточного удара по российским войскам, которые готовились к новой атаке, на юг от Бахмута в районе Майорска.

В результате удара погибли около 300 российских военнослужащих. Сообщается, что российские войска эвакуировали 60 раненых в медицинское учреждение в оккупированной Горловке Донецкой области.

29 октября Генштаб не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в своих вечерних сводках. В то же время 30 октября, по данным Генштаба, атаки оккупантов возобновились.

Обратите внимание. В сводке Генштаба ВСУ за 29 октября сообщалось о ликвидации еще 550 оккупантов. Уже 30 октября в ВСУ отчитались, что только за сутки были уничтожены почти тысяча захватчиков.

Россия могла потерять под Бахмутом более 8 тысяч солдат

Владимир Путин поставил цель перед своими военными любой ценой оккупировать всю Донецкую область. Россия почти не прекращает наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В то же время враг несет значительные потери. Так советник главы ОП Алексей Арестович сообщал, что на Бахмутском направлении с российской стороны в настоящее время насчитывается около 8 тысяч погибших военных.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ отбили оккупантов от окрестностей Бахмута на 2 километра. При этом на захват этой территории россияне потратили 2 месяца.

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