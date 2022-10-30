Актуальную информацию о ситуации на фронте рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины. Оккупанты продолжают сосредоточивать свои усилия на сдерживании наступления украинских войск и пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Российские обстрелы

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара и более 100 раз открывал огонь из реактивных систем залпового огня. Из-за вражеских обстрелов пострадали более 45 населенных пунктов, среди которых Славянск, Северск, Запорожье и Новоалександровка.

На разных направлениях фронта оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты у линии разграничения со ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков, в том числе от вражеского огня пострадали:

на Северском направлении – Рожковичи, Будки, Мезеновка, Фотовыж и Мирополье;

– Рожковичи, Будки, Мезеновка, Фотовыж и Мирополье; на Слобожанском направлении – Терновая, Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григорьевка, Каменка, Фиголовка, Двухлетняя, Старица, Огурцово, Стрелка и Чугуновка;

– Терновая, Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григорьевка, Каменка, Фиголовка, Двухлетняя, Старица, Огурцово, Стрелка и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях – Кисловка, Крахмальное, Грековка, Заречное, Новоегоровка, Берестово, Невское, Ольговка, Терны, Торское и Ямполевка;

– Кисловка, Крахмальное, Грековка, Заречное, Новоегоровка, Берестово, Невское, Ольговка, Терны, Торское и Ямполевка; на Бахмутском направлении – Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Звановка, Северск, Зеленополье, Соледар, Одрадовка, Опросное, Нью-Йорк, Васюковка, Серебрянка и Яковлевка;

– Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Звановка, Северск, Зеленополье, Соледар, Одрадовка, Опросное, Нью-Йорк, Васюковка, Серебрянка и Яковлевка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опросное;

– Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опросное; на Новопавловском направлении – Времовка, Угледар, Егоровка, Никольское, Новоукраинка, Павловка и Пречистовка;

– Времовка, Угледар, Егоровка, Никольское, Новоукраинка, Павловка и Пречистовка; на Запорожском направлении – Гуляйполе, Новое, Дорожнянка, Железнодорожное, Зеленая Роща, Темировка, Ольговское и Красное;

– Гуляйполе, Новое, Дорожнянка, Железнодорожное, Зеленая Роща, Темировка, Ольговское и Красное; на Южнобужском направлении пострадали около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения и Никополь и Вышетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка Херсонской области.

Успехи ВСУ и отраженные атаки врага

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы отразили вражеские атаки в районах ряда населенных пунктов Донецкой области, в частности:

Яковлевки;

Бахмута;

Бахмутского;

Александрополя;

Каменки;

Авдеевки;

Первомайского;

Красногоровки;

Марьинки;

Новомихайловки.

Ситуация на Донбассе / Карта Deep State

Украинская авиация нанесла 32 удара по враждебным позициям, с которых:

23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники;

3 – по взводным опорным пунктам;

6 – по позициям противовоздушной обороны противника.

Силам ПВО удалось сбить ракету "Искандер-К" и 2 вражеских беспилотника "Орлан -10".

Ракетно-артиллерийские войска за сутки поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства ПВО врага и 9 других важных военных объектов противника.

Больше о ситуации на фронте в утренней постройке Генштаба ВСУ: смотрите видео