Об актуальной ситуации на фронте сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке. Отмечают, что приоритеты у противника неизменны – удержание временно захваченных территорий и наступление на Бахмут.
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Враг не прекращает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Продолжаются обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения. Противник укрепляется в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку,
– говорится в сводке.
В Генштабе отмечают нарушение врагом обычаев ведения войны – ведь сегодня Украина пострадала от новых ударов по критической инфраструктуре и атак на гражданское население.
Массированный ракетный обстрел
Уточняют, что противник нанес до 10 авиационных ударов и произвел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеским ракетным ударам подверглась инфраструктуре в районах: Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и других областей.
Враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили,
– отмечают в отчете.
Ситуация по всем направлениям фронта
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела изменений. В ВСУ отмечают, что Россия продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию Беларуси. Разумеется, угроза ракетных ударов и применения ударных беспилотников с территории этой страны тоже сохраняется.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Мезеновка Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичная, Зеленая и Каменка;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Невское и Стельмаховка;
- на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Клищиевка, Майорск, Опросное, Спорное, Яковлевка и Зеленополье;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Новобахмутовка и Первомайское;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар и Павловка.
- на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Новоданиловка, Красное и Железнодорожное.
Россия пытается создать авиаполки от "Вагнера"
В Генштабе сообщают, что российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которую могут применить в Украине.
Тем не менее, эффективность и обучение летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению,
– говорится в сообщении.
Кроме того, на мотивацию лётного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты.
Удары ВСУ по позициям противника
Авиация Сил обороны сегодня нанесла по врагу 14 ударов:
- 12 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники;
- по взводному опорному пункту;
- а также по позиции комплекса ПВО противника.
Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вертолета (Ка-52 и Ми-8) и 2 вражеских БпЛА.
Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты.