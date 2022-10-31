Прорывы фронта будут в нескольких местах

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, наши силы не просто планируют это, но обязательно сделают. Так, есть все предпосылки для того, чтобы прорвать фронт на некоторых участках, а также сломать логистические цепочки.

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Как отметил Свитан, в ближайшее время это будет сделано в северной части Луганской области, в частности, в районе Луганска. Кроме того, следует ожидать прорыва между Сватовым и Кременной.

Также у украинских военных есть все шансы до конца ноября зачистить правый берег Днепра на Херсонщине. Военный эксперт считает, что оккупанты будут убегать сами, а тех, кто этого не сделает, придется уничтожать.

Обязательно будет прорыв в одной из точек выхода на Азовское море, то есть мы разобьем и сухопутный коридор в Крым,

– подчеркнул Свитан.

Чего ждать в Крыму

В то же время Свитан убежден, что не придется унывать россиянам и на территории оккупированного полуострова. Так, по мнению эксперта, Крымский мост будет полностью разрушен ударом по кранам, которые сейчас подходят, чтобы его ремонтировать.

"И я думаю будет зачищена Севастопольская бухта теми дронами, которые сейчас работают и по флагману, и по кораблям-носителям "Искандеров" и "Калибров", – подытожил Свитан.

Роман Свитан о перспективах ВСУ на фронте: смотрите видео

Россия потеряла еще 600 бойцов

За предыдущие сутки, 30 октября, украинские военные ликвидировали еще 600 российских оккупантов, пришедших на нашу территорию воевать. Всего по утрам 31 октября с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 71 820 военных.

Кроме того, поражают и потери врага в технике: