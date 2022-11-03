Только за последние сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 740 захватчиков. Заметим, что это не окончательные данные, ведь сейчас идут активные бои и счет усложнен.

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