Только за последние сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 740 захватчиков. Заметим, что это не окончательные данные, ведь сейчас идут активные бои и счет усложнен.

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Потери врага в технике по состоянию на 3 ноября

  • Танков – 2 734 (+20 за минувшие сутки) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5 552 (+27) единицы;
  • артиллерийских систем -1 755 (+22) единиц;
  • РСЗО – 390 (+3) единиц;
  • средств ПВО – 198 единиц;
  • самолетов – 277 единиц;
  • вертолетов – 258 единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 442 (+4) единицы;
  • крылатых ракет – 397 единиц;
  • кораблей и катеров – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 162 (+9) единиц;
  • специальной техники – 155 (+1) единиц.