Об этом 3 ноября рассказали в оперативном командовании "Юг". Указали, что враг использует беспилотники для разведки.

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В частности, за предыдущие сутки россияне на линии столкновения применили 30 дронов. Они пытались узнать расположение позиций защитников, чтобы скорректировать огонь артиллерии.

Как действовали захватчики

Россияне на протяжении 2 ноября атаковали позиции украинских военных авиацией, ударными дронами, РСЗО, ствольной артиллерией, минометами и танками. Кроме этого, от четырех ударов авиации пострадали населенные пункты вдоль линии фронта.

В течение дня оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов систем залпового огня "Град" по недавно освобожденной Трифоновке. Без человеческих потерь,

– рассказали военные.

Враги продолжают использовать иранские дроны. Они атаковали объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Поэтому часть людей оказалась без водоснабжения и света. Пока нет информации о пострадавших.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач. Защитникам также удалось нанести авиаудар по скоплению живой силы и технику врага.

Известно о таких потерях российских убийц:

8 военных;

2 танка;

реактивная система залпового огня "Град";

инженерная машина разграждения ИМР-1;

9 единиц бронетехники;

4 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах;

6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными веществами.

Украинские защитники повредили 1 танк врага, 5 единиц бронетехники, реактивную систему залпового огня "Град" и буксированную гаубицу Д-20. В настоящее время уточняют оставшиеся потери оккупантов.

Опасность на море

Россияне продолжают держать в боевой готовности корабельную группировку в Черном море. Оно насчитывает 7 кораблей. Среди них есть 1 надводный ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту. Поэтому в ОК "Юг" призвали не игнорировать уведомления о ракетной опасности.

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Украина придерживается гуманитарного права

Военные обратились к представителям оккупантов и тем, кто находится в их рядах против своей воли.

"Всех, кто сознательно или бессознательно оказался во враждебной форме, в рамках принудительной эвакуации, или под давлением обстоятельств, мы готовы принять без оружия под гарантии международного гуманитарного права", – добавили в ОК "Юг".

Обратите внимание – успехи защитников на Юге: смотрите видео

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