Об этом 3 ноября рассказали в оперативном командовании "Юг". Указали, что враг использует беспилотники для разведки.
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В частности, за предыдущие сутки россияне на линии столкновения применили 30 дронов. Они пытались узнать расположение позиций защитников, чтобы скорректировать огонь артиллерии.
Как действовали захватчики
Россияне на протяжении 2 ноября атаковали позиции украинских военных авиацией, ударными дронами, РСЗО, ствольной артиллерией, минометами и танками. Кроме этого, от четырех ударов авиации пострадали населенные пункты вдоль линии фронта.
В течение дня оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов систем залпового огня "Град" по недавно освобожденной Трифоновке. Без человеческих потерь,
– рассказали военные.
Враги продолжают использовать иранские дроны. Они атаковали объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Поэтому часть людей оказалась без водоснабжения и света. Пока нет информации о пострадавших.
Потери врага
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач. Защитникам также удалось нанести авиаудар по скоплению живой силы и технику врага.
Известно о таких потерях российских убийц:
- 8 военных;
- 2 танка;
- реактивная система залпового огня "Град";
- инженерная машина разграждения ИМР-1;
- 9 единиц бронетехники;
- 4 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах;
- 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными веществами.
Украинские защитники повредили 1 танк врага, 5 единиц бронетехники, реактивную систему залпового огня "Град" и буксированную гаубицу Д-20. В настоящее время уточняют оставшиеся потери оккупантов.
Опасность на море
Россияне продолжают держать в боевой готовности корабельную группировку в Черном море. Оно насчитывает 7 кораблей. Среди них есть 1 надводный ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту. Поэтому в ОК "Юг" призвали не игнорировать уведомления о ракетной опасности.
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Украина придерживается гуманитарного права
Военные обратились к представителям оккупантов и тем, кто находится в их рядах против своей воли.
"Всех, кто сознательно или бессознательно оказался во враждебной форме, в рамках принудительной эвакуации, или под давлением обстоятельств, мы готовы принять без оружия под гарантии международного гуманитарного права", – добавили в ОК "Юг".
Обратите внимание – успехи защитников на Юге: смотрите видео
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