Путин вспомнил об аптечках

Похоже, именно эта впечатляющая цифра и заставила агрессора заговорить об аптечках. Его заявление распространили российские пропагандистские СМИ, сообщает 24 канал.

К теме В Херсонской области оккупанты с перепугу обстреляли свои же позиции: "двухсотых" не счесть

Президент России заявил, что при экипировке военных следует учитывать мнение самих военных. Мол, те знают, что им нужно, а что нет.

По каждому элементу экипировки вооруженных сил России следует учитывать мнение тех, кто непосредственно их использует. Речь идет о снаряжении и аптечках,

– сказал Путин.

Возможно, главе Кремля стоило позаботиться об этом раньше, а не использовать большую часть своей армии как "пушечное мясо". Ну а теперь уже немного поздно – 73 270 оккупантов уже "на концерте Кобзона", вернуться с него они не смогут.

Что известно о потерях русской армии на войне

Вооруженные Силы Украины уже всему миру показали, что они делают с "второй армией мира". Только за минувшие сутки, 1 ноября, они ликвидировали 800 российских оккупантов. Потери врага в технике составляют:

танков – 2 714;

боевых бронированных машин – 5 525;

артиллерийских систем – 1 733;

РСЗО – 387;

средств ПВО – 198;

самолетов – 277;

вертолетов – 258;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 438;

крылатых ракет – 397;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 153;

специальной техники – 154.

При этом количество убитых российских солдат растет с каждым днем, а продвижение россиян на фронте – наоборот "отрицательное".

Это может вас заинтересовать – карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 ноября: видео