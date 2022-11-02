Путин вспомнил об аптечках
Похоже, именно эта впечатляющая цифра и заставила агрессора заговорить об аптечках. Его заявление распространили российские пропагандистские СМИ, сообщает 24 канал.
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Президент России заявил, что при экипировке военных следует учитывать мнение самих военных. Мол, те знают, что им нужно, а что нет.
По каждому элементу экипировки вооруженных сил России следует учитывать мнение тех, кто непосредственно их использует. Речь идет о снаряжении и аптечках,
– сказал Путин.
Возможно, главе Кремля стоило позаботиться об этом раньше, а не использовать большую часть своей армии как "пушечное мясо". Ну а теперь уже немного поздно – 73 270 оккупантов уже "на концерте Кобзона", вернуться с него они не смогут.
Что известно о потерях русской армии на войне
Вооруженные Силы Украины уже всему миру показали, что они делают с "второй армией мира". Только за минувшие сутки, 1 ноября, они ликвидировали 800 российских оккупантов. Потери врага в технике составляют:
- танков – 2 714;
- боевых бронированных машин – 5 525;
- артиллерийских систем – 1 733;
- РСЗО – 387;
- средств ПВО – 198;
- самолетов – 277;
- вертолетов – 258;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 438;
- крылатых ракет – 397;
- кораблей и катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 153;
- специальной техники – 154.
При этом количество убитых российских солдат растет с каждым днем, а продвижение россиян на фронте – наоборот "отрицательное".
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