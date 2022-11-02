Путін згадав про аптечки

Схоже, саме ця вражаюча цифра й змусила агресора заговорити про аптечки. Його заяву поширили російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Президент Росії заявив, що при екіпіруванні військових слід враховувати думку самих військових. Мовляв, ті знають, що їм треба, а що – ні.

По кожному елементу екіпірування збройних сил Росії слід враховувати думку тих, хто безпосередньо їх використовує. Мовиться про спорядження та аптечки,

– сказав Путін.

Можливо, очільнику Кремля варто було потурбуватися про це раніше, а не використовувати більшу частину своєю армії як "гарматне м'ясо". Ну а тепер вже трохи запізно – 73 270 окупантів вже "на концерті Кобзона", вернутися з нього вони не зможуть.

Що відомо про втрати російської армії на війні

Збройні Сили України вже всьому світу показали, що вони роблять з "другою армією світу". Лише за минулу добу, 1 листопада, вони ліквідували 800 російських окупантів. Втрати ворога у техніці становлять:

танків – 2 714;

бойових броньованих машин – 5 525;

артилерійських систем – 1 733;

РСЗВ – 387;

засобів ППО – 198;

літаків – 277;

гелікоптерів – 258;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 438;

крилатих ракет – 397;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 153;

спеціальна техніка – 154.

При цьому кількість вбитих російських солдатів росте з кожним днем, а просування росіян на фронті – навпаки "від'ємне".

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