Потери врага только за минувшие сутки составляют более 800 человек. Нашей непобедимой армии удается ликвидировать не только обычных солдат, но и руководство вражеских войск.

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Минус командир российского вертолетного полка

Пока Россия не подтвердила официально информацию о смерти Вячеслава Зангиева, однако об этом активно пишут пользователи в сети. В частности, сообщение появилось на странице в твиттере украинского офицера Анатолия Штефана.

Интересно, что Зангиев был уже на пенсии, но его призвали на войну в Украину. Ликвидированный оккупант был командиром боевого вертолетного полка ПВК "Вагнер". Родом он из столицы Северной Осетии – Владикавказа.

Вероятно, летчик руководил вертолетом "Ми-8", который Вооруженные Силы сбили еще 31 октября в районе Бахмута Донецкой области вблизи сел Спорное и Берестово.

Потери врага: актуальная информация

Российские военные несут бешеные потери на войне в Украине. По состоянию на 2 ноября ВСУ ликвидировали уже 73 270 захватчиков. Кроме того, уничтожено:

танков – 2714 (+16);

боевых бронированных машин – 5525 (+24);

артиллерийских систем – 1 733 (+3)

РСЗО – 387 (+4)

средств ПВО – 198 (+1);

самолетов – 277 (+1);

вертолетов – 258 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23);

крылатых ракет – 397;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4153 (+10);

специальной техники – 154 единицы.

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Вооруженные Силы в прямом смысле усеяли лесополосу захватчиками на одном из участков фронта. Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ и опубликовали соответствующие фотографии.

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