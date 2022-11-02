Втрати ворога лише за минулу добу становлять понад 800 осіб. Вдається нашій непереможній армії ліквідовувати не тільки звичайних солдатів, а й керівництво ворожих військ.

Читайте також Трішки спізнився: Путін тільки тепер згадав про аптечки для військових

Мінус командир російського вертолітного полку

Поки Росія не підтвердила офіційно інформацію про смерть Вячеслав Зангієв, однак про це активно пишуть у мережі користувачі. Зокрема, повідомлення з'явилось на сторінці у твітері українського офіцера Анатолія Штефана.

Цікаво, що Зангієв був уже на пенсії, однак його призвали на війну в Україну. Ліквідований окупант був командиром бойового вертолітного полку ПВК "Вагнер". Родом він зі столиці Північної Осетії – Владикавказа.

Ймовірно, льотчик керував гелікоптером "Мі-8", який Збройні Сили збили ще 31 жовтня в районі Бахмута на Донеччині поблизу сіл Спірне та Берестове.

Втрати ворога: актуальна інформація

Російські військові зазнають шалених втрат на війні в Україні. Станом на 2 листопада ЗСУ ліквідували вже 73 270 окупантів. Окрім того, знищено:

танків – 2 714 (+16);

бойових броньованих машин – 5 525 (+24);

артилерійських систем – 1 733 (+3)

РСЗВ – 387 (+4)

засобів ППО – 198 (+1);

літаків – 277 (+1);

гелікоптерів – 258 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 438 (+23);

крилатих ракет – 397;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 153 (+10);

спеціальної техніки – 154 одиниці.

Читайте також Загарбники намагаються наступати на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій на 2 листопада

Збройні Сили у прямому сенсі всіяли лісосмугу загарбниками на одній з ділянок фронту. Про це повідомили в Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ та опублікували відповідні світлини.

Варте уваги – свіжа та приголомшлива статистика втрат окупантів: дивіться відео