Враг пытается удержать временно захваченные территории. Он сосредотачивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях.
Обратите внимание В России продолжается мобилизация, а в Херсонской области – принудительная "эвакуация": главное из Генштаба
Россияне обстреливают Украину
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
Также за прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Удары российских оккупантов подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Купянск Харьковской области, Кременчуг в Полтавской области, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела в Черкасской области, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды в Николаевской области.
Какова ситуация на фронте
Враг совершал обстрелы:
- на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Орликовка и Муравьи Черниговской области и Свободная Слобода, Запсилья и Харьковка Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огирцево, Охримовка, Снырка области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголовка Харьковской области, Грековка, Невское, Площадка и Суходол на Луганщине и Терны и Ямполевка Донецк области;
- на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опросное, Раздолевка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области;
- на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населённых пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;
- на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области;
- на Запорожском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Павловка, Степное и Щербаки Запорожской области.
- На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.
Продолжается принудительная "эвакуация"
Российские оккупанты продолжают принудительную "эвакуацию" населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей. Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.
Также оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск.
В Луганской области россияне размещаются в школах
На временно занятой территории Луганской области подразделения захватчиков продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". Так, в городе Сватово оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы.
ВСУ уничтожают врага
Подтверждено поражение захватчиков за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских оккупантов.
Наша авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение оказались районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов "Shahed-136" и БПЛА "Орлан".
Кроме этого, украинские защитники за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объекта врага.
Напомним, что на Юге ВСУ ликвидировали:
- 8 военных;
- 2 танка;
- реактивную систему залпового огня "Град";
- инженерную машину разграждения ИМР-1;
- 9 единиц бронетехники;
- 4 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах;
- 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными веществами.
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