Враг пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях. В настоящее время противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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В Херсонской области продолжается "эвакуация"

В Генштабе сообщили, что в настоящее время продолжается принудительная "эвакуация" гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Великая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен.

В России раздают повестки

Несмотря на официальное завершение мобилизации на территории России, повестки продолжают поступать мужчинам призывного возраста. Это еще раз доказывает, что Кремль лжет и "второй армии мира" не хватает боевиков.

Россияне атакуют украинские населенные пункты

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.

Какая ситуация на фронте

Захватчики совершали обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запселье и Александровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Мыловое, Старица, Стрелка, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надия, Невское, Ямполевка и Терны;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времьевка, Нескучное и Парасковиевка;

на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Зализничное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Червоное.

На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 18 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадал город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.

ВСУ уничтожают врага

Как стало известно, подтверждены потери врага в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения.

Также в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 захватчиков.

По имеющейся информации, враг развернул дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла по врагу 33 удара. Под поражение попали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки украинские воины сбили:

вертолет,

2 БпЛА типа "Орлан-10",

6 ударных БпЛА "Шахид-136"

2 – типа "Куб".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных объектов оккупантов.

Напомним, что оккупанты продолжают выгонять украинцев из их домов, в том числе во временно оккупированном Херсоне. Опустошенные территории Кремль населяет переодетыми в гражданское военными.

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