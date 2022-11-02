Враг пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях. В настоящее время противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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В Херсонской области продолжается "эвакуация"
В Генштабе сообщили, что в настоящее время продолжается принудительная "эвакуация" гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Великая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен.
В России раздают повестки
Несмотря на официальное завершение мобилизации на территории России, повестки продолжают поступать мужчинам призывного возраста. Это еще раз доказывает, что Кремль лжет и "второй армии мира" не хватает боевиков.
Россияне атакуют украинские населенные пункты
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.
Какая ситуация на фронте
Захватчики совершали обстрелы:
- на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запселье и Александровка Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Мыловое, Старица, Стрелка, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надия, Невское, Ямполевка и Терны;
- на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времьевка, Нескучное и Парасковиевка;
- на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Зализничное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Червоное.
- На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 18 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадал город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.
ВСУ уничтожают врага
Как стало известно, подтверждены потери врага в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения.
Также в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 захватчиков.
По имеющейся информации, враг развернул дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск.
Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла по врагу 33 удара. Под поражение попали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.
За прошедшие сутки украинские воины сбили:
- вертолет,
- 2 БпЛА типа "Орлан-10",
- 6 ударных БпЛА "Шахид-136"
- 2 – типа "Куб".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных объектов оккупантов.
Напомним, что оккупанты продолжают выгонять украинцев из их домов, в том числе во временно оккупированном Херсоне. Опустошенные территории Кремль населяет переодетыми в гражданское военными.
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