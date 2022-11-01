Так, оккупанты принудительно переселяют мирных людей в Херсонской области. Они запугивают гражданских, рассказывая о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. При этом у местных нет средств коммуникации.

Читайте также Сбитие вражеских дронов над Полтавщиной, и "Аллигаторов" – на Херсонщине: хронология 251 дня войны

Кстати, российскую оккупационную "администрацию" перевезли из Херсона в Скадовск.

Безумные потери оккупантов их командование пытается компенсировать мобилизованными. Если кто-то из них отказывается участвовать в боевых действиях, ФСБ-шники проводят так называемую "работу".

В Запорожье ВСУ разбили вражеский состав

В Запорожской области 29 октября украинские защитники уничтожили вражеский состав. Кроме того, в результате огневого поражения обезвредили 5 единиц военной техники. Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 ранеными.

Украинская авиация за сутки нанесла 22 удара. Впечатлили 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники и 3 позиции зенитных ракетных комплексов.

Кроме этого, подразделения ПВО сбили 2 беспилотника типа "Орлан-10" и 6 ударных дронов "Шахед-136".

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 4 других важных военных объекта противника.

Какая ситуация по всем направлениям

На Волынском и Полесском направлениях обстановка не изменилась. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России. Сохраняется угроза атак ракетами и дронами.

Другие направления россияне обстреливали:

на Северском направлении били из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области;

били из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области; на Слобожанском – из артиллерии разного типа, возле населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное и Чугуновка;

– из артиллерии разного типа, возле населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное и Чугуновка; на Купянском и Лиманском – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово, Грековка, Невское, Осиново, Терны, а также Торское;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестово, Грековка, Невское, Осиново, Терны, а также Торское; на Бахмутском – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледар, Спорное, Белогоровка, Опросное и Яковлевка;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледар, Спорное, Белогоровка, Опросное и Яковлевка; на Авдеевском – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковьевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

– из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковьевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское; на Новопавловском – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное; на Запорожском – по всему спектру артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.

Смотрите также – Воздушные силы ВСУ назвали новую серьезную угрозу: видео