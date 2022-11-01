Так, окупанти примусово переселяють мирних людей у Херсонській області. Вони залякують цивільних, розповідаючи про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. При цьому місцеві не мають засобів комунікації.
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До речі, російську окупаційну "адміністрацію" перевезли з Херсона до Скадовська.
Шалені втрати окупантів їх командування намагається компенсувати мобілізованими. Якщо хтось з них відмовляється брати участь у бойових діях, ФСБ-шники проводять так звану "роботу".
На Запоріжжі ЗСУ розбили ворожий склад
У Запорізькій області 29 жовтня українські захисники знищили ворожий склад. Крім того, внаслідок вогневого ураження, знешкодили 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 – пораненими.
- Українська авіація за добу завдала 22 удари. Вразили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки та 3 позиції зенітних ракетних комплексів.
- Окрім цього, підрозділи ППО збили 2 безпілотники типу "Орлан-10" та 6 ударних дронів "Шахед-136".
- Ракетні війська та артилерія за добу вразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 4 інших важливих військових об’єкти противника.
Яка ситуація на усіх напрямках
На Волинському та Поліському напрямках обстановка не змінилась. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії. Зберігається загроза щодо атак ракетами та дронами.
Інші напрямки росіяни обстрілювали:
- на Сіверському напрямку гатили з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Гай Чернігівської області, а також Олександрівка і Вовківка Сумської області;
- на Слобожанському – з артилерії різного типу, біля населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка;
- на Куп’янському та Лиманському – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське;
- на Бахмутському – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яковлівка;
- на Авдіївському – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковївка, Красногорівка, Первомайське та Невельське;
- на Новопавлівському – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне;
- на Запорізькому – з усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.
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