Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух в 21:21.

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"Находитесь в укрытиях во время тревоги! Соблюдайте правила безопасности", – подчеркнул Старух.

Что известно об атаке

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что жители некоторых районов Запорожья слышали взрывы. Город пытались атаковать "Шахиды", но атаковали пригород. По словам Куртева, работает противовоздушная оборона.

Военные сообщают, что все летевшие в направлении Запорожья шахиды уничтожены. Информация уточняется.

Берегите себя. Есть угроза повторной атаки,

– отметил секретарь горсовета.