Враг снова запустил дроны по Киеву

Однако до своих целей беспилотники не долетели. В этом им помешали наши военные.

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Подразделения противовоздушной обороны, а также военные, непосредственно обороняющие объекты, сбили на подступах к Киеву 6 вражеских дронов.

Кстати, всего за ночь наши защитники ликвидировали 12 из 13 беспилотников, которые враг запустил по Украине. Известно, что это произошло также в Черкасской и Днепропетровской областях. Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко назвал ночную атаку дронами самой масштабной с начала полномасштабной войны. Он поблагодарил наших военных за успешную работу.

Иран планирует новую поставку дронов для России

По данным украинской разведки, Иран планирует передать России еще 200 дронов-камикадзе. Поставка может пройти уже в начале ноября. Беспилотники хотят переправить в разобранном состоянии Каспийским морем в порт Астрахань.

Соберут дроны-камикадзе уже на территории России. Там их перекрасят и нанесут российскую маркировку "Герань-2".

Обратите внимание! 1 ноября издание CNN заявило, что Иран предоставит России около 1000 дополнительных единиц оружия, среди которых будут и баллистические ракеты малого радиуса действия. В Пентагоне сообщили, что пока нет подтвержденной информации по этому поводу. При этом ведомство предупредило Россию о последствиях использования ракет против Украины.

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