Враг снова запустил дроны по Киеву
Однако до своих целей беспилотники не долетели. В этом им помешали наши военные.
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Подразделения противовоздушной обороны, а также военные, непосредственно обороняющие объекты, сбили на подступах к Киеву 6 вражеских дронов.
Кстати, всего за ночь наши защитники ликвидировали 12 из 13 беспилотников, которые враг запустил по Украине. Известно, что это произошло также в Черкасской и Днепропетровской областях. Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко назвал ночную атаку дронами самой масштабной с начала полномасштабной войны. Он поблагодарил наших военных за успешную работу.
Иран планирует новую поставку дронов для России
По данным украинской разведки, Иран планирует передать России еще 200 дронов-камикадзе. Поставка может пройти уже в начале ноября. Беспилотники хотят переправить в разобранном состоянии Каспийским морем в порт Астрахань.
Соберут дроны-камикадзе уже на территории России. Там их перекрасят и нанесут российскую маркировку "Герань-2".
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