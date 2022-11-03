Як влучно підкреслив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, це – вдвічі більше за ту кількість літаків, які Росія втратила у війні в Афганістані.
Важливо За добу в Україні ліквідували 10 "шахідів": що намагалася атакувати Росія
Якщо говорити цифрами, то країна агресорка втратила:
- 278 літаків за 8 місяців війни в Україні;
- 118 радянських літаків за 10 років війни в Афганістані.
Ця війна є такою ж ганьбою для Росії і стане причиною її руйнації,
– наголосив Залужний.
Станом на 3 листопада ЗСУ знищили вже 74 тисячі окупантів. Лише за останню добу українські військові ліквідували 740 загарбників.
Втрати окупантів у техніці
Станом на 3 листопада втрати росіян склали:
- танків – 2 734 (+20 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 552 (+27) одиниці;
- артилерійських систем – 1 755 (+22) одиниць;
- РСЗВ – 390 (+3) одиниць;
- засобів ППО – 198 одиниць;
- літаків – 277 одиниць;
- гелікоптерів – 258 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4) одиниці;
- крилатих ракет – 397 одиниць;
- кораблів і катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) одиниць;
- спеціальної техніки – 155 (+1) одиниць.
Крім того, "друга армія світу" скоротилася на 74 000 окупантів. А, згідно з даними ОSINT, станом на 1 листопада з початку повномасштабної війни Росія втратила 1 402 офіцерів на війні, яку сама й розвязала в Україні.
Нещодавні втрати авіаційної техніки окупантів
- Українські захисники збільшили втрати ворога в авіації. У Донецькій області 1 листопада збили російський вертоліт Мі-8.
- Вранці 31 жовтня, поки тривала масована ракетна атака росіян, повітряні сили ЗСУ приземлили черговий ворожий вертоліт Ка-52.
- А 30 жовтня на південному напрямку наші бійці приземлили ворожий Су-25.
Може зацікавити – Кадиров визнав успіх ЗСУ та заговорив про втрати: дивіться відео