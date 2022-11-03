Як влучно підкреслив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, це – вдвічі більше за ту кількість літаків, які Росія втратила у війні в Афганістані.

Важливо За добу в Україні ліквідували 10 "шахідів": що намагалася атакувати Росія

Якщо говорити цифрами, то країна агресорка втратила:

278 літаків за 8 місяців війни в Україні;

118 радянських літаків за 10 років війни в Афганістані.

Ця війна є такою ж ганьбою для Росії і стане причиною її руйнації,

– наголосив Залужний.

Станом на 3 листопада ЗСУ знищили вже 74 тисячі окупантів. Лише за останню добу українські військові ліквідували 740 загарбників.

Втрати окупантів у техніці

Станом на 3 листопада втрати росіян склали:

танків – 2 734 (+20 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 552 (+27) одиниці;

артилерійських систем – 1 755 (+22) одиниць;

РСЗВ – 390 (+3) одиниць;

засобів ППО – 198 одиниць;

літаків – 277 одиниць;

гелікоптерів – 258 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4) одиниці;

крилатих ракет – 397 одиниць;

кораблів і катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) одиниць;

спеціальної техніки – 155 (+1) одиниць.

Крім того, "друга армія світу" скоротилася на 74 000 окупантів. А, згідно з даними ОSINT, станом на 1 листопада з початку повномасштабної війни Росія втратила 1 402 офіцерів на війні, яку сама й розвязала в Україні.

Нещодавні втрати авіаційної техніки окупантів

Українські захисники збільшили втрати ворога в авіації. У Донецькій області 1 листопада збили російський вертоліт Мі-8.

Вранці 31 жовтня, поки тривала масована ракетна атака росіян, повітряні сили ЗСУ приземлили черговий ворожий вертоліт Ка-52.

А 30 жовтня на південному напрямку наші бійці приземлили ворожий Су-25.

Може зацікавити – Кадиров визнав успіх ЗСУ та заговорив про втрати: дивіться відео