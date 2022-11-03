Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 3 листопада він поспілкувався з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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Росіяни збільшили інтенсивність боїв

Залужний обговорив з Каволі ситуацію на фронті.

Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону,

– зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що під час розмови також відзначили проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль. Щиро вдячний їм за допомогу і підтримку", – підсумував Залужний.

Зверніть увагу! Нещодавно Залужний також розмовляв з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Головнокомандувач ЗСУ розповів йому, що Росія не має успіху на фронті, попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та атак, зокрема, із залученням мобілізованих.

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