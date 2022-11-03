Володимир Зеленський подякував усім, хто захищає Україну, інформує 24 канал. Слава усім українцям та українкам, які працюють і наближають перемогу.

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Щодо фронту – хлопці вперед ідуть. Щодо зерна – судна ідуть. Щодо окупантів – то вони також за кораблями! Слава Україні,

– заявив президент.

Також Зеленський нагадав, що в Україні 3 листопада відзначають День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ. Президент привітав всіх військових, ветеранів та героїв, які служать у ракетних, артилерійських та інженерних військах.

Що ще сказав Зеленський

Зеленський наголосив, що українська артилерія – найсильніша у Європі й одна з найсильніших у світі. Попри те, що ворог має кількісну перевагу в артилерії, українські воїни мають якісну перевагу: майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в свою країну.

Спеціальною відзнакою – "За мужність та відвагу" президент відзначив:

43-тю окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Тараса Трясила,

44-ту окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.

Зауважте – звернення Зеленського за 3 листопада: дивіться відео