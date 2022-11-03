Глава держави розпочав своє звернення з привітання українців з двома професійними святами, які відзначають сьогодні. Мовиться про День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ, повідомляє 24 канал.

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Президент привітав воїнів з професійними святами

Зеленський щиро привітав всіх військових, ветеранів та героїв, які служать у ракетних, артилерійських та інженерних військах. Він зауважив, що українська артилерія стала найсильнішою у Європі й однією з найсильніших у світі.

Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії – просто кількісну – наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна – майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну,

– наголосив президент.

Він додав, що підписав укази про відзначення двох бригад спеціальною відзнакою – "За мужність та відвагу":

43-тю окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Тараса Трясила,

44-ту окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.

"Дякую вам, хлопці, за влучність", – зазначив глава держави.

За його словами, українські інженерні війська – це саме ті воїни, які роблять життєво необхідний внесок у просування підрозділів Сил оборони, а отже – у визволення території України. Вони створюють матеріальну основу для руху військ і для захисту позицій, зокрема:

загородження,

переправи,

розмінування й багато іншого.

"Я дякую всім підрозділам цих двох родів військ, кожному воїну, рідним наших воїнів та всім, хто їх підтримує і хто їм допомагає", – зауважив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський провів кілька важливих зустрічей

Глава держави розповів, що протягом дня він мав різні переговори й зустрічі для зміцнення України. Зокрема, відбувся візит президентки Греції. Його ключовий сенс був саме оборонний.

Ми отримали від Греції першу партію бронетехніки, украй необхідної зараз,

– зазначив Зеленський.

Лідери держав обговорили:

оборонну співпрацю,

посилення санкцій проти Росії,

підготовку спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"Звичайно, говорили й про відбудову України. Для Греції все це – особлива тематика. Спільнота українських греків традиційно живе на Півдні нашої країни, у багатьох містах і селах, значна частина яких дуже постраждала від російських ударів. Багато греків жили в Маріуполі, в районі Маріуполя", – додав глава держави.

Президент сподівається, що Греція активно підтримуватиме зусилля України для притягнення всіх російських убивць до законної відповідальності за те, що вони зробили проти мирних людей.

"І коли ми повернемо український прапор в усі міста й села Півдня нашої держави, ми обов'язково запросимо Грецію, її компанії та фахівців узяти участь у відновленні нормального життя в цій частині України", – наголосив Зеленський.

Також глава держави зустрівся з представниками Конгресу США – сенаторами Крісом Кунсом і Робом Портманом.

"Подякував їм за незмінну двопартійну підтримку й за допомогу, яку Сполучені Штати надають нашій державі. Говорили передусім про повітряний щит для України, про те, як прискорити звільнення нашої території", – зауважив Зеленський.

Під час зустрічі окремо й дуже предметно обговорили виклики в енергетиці. Адже російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України не припиняються жодної доби.

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