Телефонна розмова відбулася 3 листопада. Зокрема, політики обговорили нещодавній інцидент з падінням російської ракети на території Молдови під час масованого ракетного обстрілу України 31 жовтня.

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Про що говорили Зеленський та Санду

Президенти України та Молдови обговорили питання безпеки та енергетики, зокрема ті виклики, які постали перед двома країнами.

Окремо глави держав обговорили ракетний терор росіян, який зачіпає і Молдову.

Обговорили з Президенткою Молдови Майєю Санду поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн. Розповів про російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території,

– повідомив Зеленський.

Російська ракета впала в Молдові: що відомо

Під час масованого ракетного удару по Україні 31 жовтня сили ППО збили російську ракету, яка впала на території населеного пункту Наславча у Молдові поблизу українського кордону в районі Вінницької області. Унаслідок падіння ракети у кількох будинках вибило вікна.

Водночас у Міноборони Молдови повідомили, що їхні системи спостереження не зафіксували порушення повітряного простору. Однак МЗС Молдови вирішило оголосити персоною нон грата російського посла Олега Васнєцова та вислати його з країни після атаки.

У ЗСУ заявили, що Росія використовує повітряний простір Молдови для атак України. Крім того, біля Румунії постійно помічають російські безпілотники.

Варто відзначити, що під час масового ракетного удару по Україні 10 жовтня 3 російській ракети пролетіли через територію Молдови. Через це МЗС країни викликало російського посла для пояснень інциденту. Тоді ж міністр оборони країни Анатолій Носатий відзначив, що в Молдови є обладнання для виявлення ракет, однак ефективних систем ППО для їхнього збиття бракує – наявне озброєння застаріле. Тому і ці ракети збити не вдалося.

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