У Міноборони Молдови повідомили, що їхні системи спостереження не зафіксували порушення повітряного простору країни ракетою, яку збила українська ППО.

До теми У Молдові впала російська ракета

Що говорять у Міноборони Молдови

Зазначається, що уламки збитої ракети не були виявлені радіолокаційними станціями через їхні розміри та малу поверхню відбиття. На місце падіння ракети вирушили сапери.

Нагадаємо, в МВС Молдови повідомили, що під час масованої ракетної атаки Росії 31 жовтня, одна з ракет, збитих українською системою ППО, впала на північному краю населеного пункту Наславча, що розташований на кордоні з Україною.

У деяких будинках у селі вилетіли вікна. На щастя, ніхто не постраждав. Наславча межує з Вінницькою областю і розташований неподалік Чернівецької області.

До речі. Російські ракети вдруге від початку повномасштабної війни порушують повітряний простір Молдови. Вперше це сталося під час масового ракетного удару по Україні 10 жовтня, тоді 3 російській ракети пролетіли через територію Молдови.

Що відомо про масовий обстріл України 31 жовтня

Вже вкотре понеділок виявися не спокійним для українців. Уранці 31 жовтня Росія завдала масового ракетного удару по нашій країні. Окупанти вкотре демонструють, що їхня ціль – не військові об’єкти, а критична інфраструктура.

Росія атакувала 10 регіонів України. Внаслідок обстрілу знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях. наслідки могли бути набагато гірші, якби не бездоганна робота сил протиповітряної оборони. нашим військовим вдалося знешкодити 44 ракети з 50. Ворог атакував Україну ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95 і Ту-160.

Через атаку критичної інфраструктури в Україні вводять екстрені відключення світла. Де саме не буде електроенергії – читайте за посиланням.

Зверніть увагу! За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об’єктів, більшість з них – енергетичні.

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