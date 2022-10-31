В Минобороны Молдовы сообщили, что их системы наблюдения не зафиксировали нарушение воздушного пространства страны ракетой, которую сбила украинская ПВО.

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Что говорят в Минобороны Молдовы

Отмечается, что обломки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой поверхности отражения. На место падения ракеты отправились саперы.

Напомним, в МВД Молдовы сообщили, что во время массированной ракетной атаки России 31 октября одна из ракет, сбитых украинской системой ПВО, упала на северном крае населенного пункта Наславча, расположенном на границе с Украиной.

В некоторых домах в деревне вылетели окна. К счастью, никто не пострадал. Наславча граничит с Винницкой областью и расположен недалеко от Черновицкой области.

Кстати говоря. Российские ракеты второй раз с начала полномасштабной войны нарушают воздушное пространство Молдовы. Впервые это произошло во время массового ракетного удара по Украине 10 октября, тогда 3 российские ракеты пролетели через территорию Молдовы .

Что известно о массовых обстрелах Украины 31 октября

В который раз понедельник оказался не спокойным для украинцев. Утром 31 октября Россия нанесла массовый ракетный удар по нашей стране. Оккупанты еще раз демонстрируют, что их цель – не военные объекты, а критическая инфраструктура.

Россия атаковала 10 регионов Украины. В результате обстрела обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. последствия могли быть гораздо хуже, если бы не безупречная работа сил противовоздушной обороны. нашим военным удалось обезвредить 44 ракеты из 50 . Враг атаковал Украину ракетами из самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Из-за атаки критической инфраструктуры в Украине вводят экстренные отключения света. Где именно не будет электроэнергии – читайте по ссылке .

Обратите внимание! По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате вражеских атак повреждено 18 объектов , большинство из них – энергетические.

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