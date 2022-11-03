Підтримку членства України в ЄС висловила президентка Греції Катеріна Сакелларопулу під час офіційного візиту до Києва, повідомляє 24 канал. Також грецька лідерка запевнила, що Атени підтримуватимуть нашу країну доти, доки це потрібно.

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Греція підтримує шлях України до ЄС

Катеріна Сакелларопулу рішуче засудила російську агресію, пригадавши злочини росіян в Бучі. Крім того, грецька лідерка відзначила, що у Маріуполі жертвами російських обстрілів стали українські громадяни, які є етнічними греками.

Президентка Греції наголосила, що Атени попри складну економічну ситуацію підтримують усі санкції проти Росії. Також грецька сторона підтримує прагнення України стати членом ЄС та продовжує надавати допомогу біженцям.

Ми підтримуємо бажання України приєднатися до Європейського Союзу й отримати статус члена. Як країна НАТО ми підтримуємо всі заходи наших союзників, як намагаються підтримати Україну та надати військову допомогу,

– наголосила Сакелларопулу.

Крім того, президентка Греції у відповідь на питання журналістів заявила, що Атени підтримуватимуть позови Києва до Гааги проти Росії та всі ініціативи щодо міжнародного трибуналу.

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Резніков поспілкувався з грецьким колегою

У межах візиту президентки Греції до України, до Києва прибув і міністр оборони країни Нікос Панайотопулос, який зустрівся з главою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Український міністр підкреслив, що грецький колега є другом України, адже Атени підтримують нашу державу.

На полях зустрічі президентки Греції Катерини Сакелларопулу та президента України Володимира Зеленського зустрівся з міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулосом. Мій грецький колега – справжній друг України. Греція нас повністю підтримує. Ми віримо, що мир у Європі має бути відновлений,

– наголосив Резніков.

Підтримка членства України в ЄС

Україна, яка вже є кандидатом на членство в Євросоюз, розраховує на пришвидшену процедуру вступу, зокрема Київ планує проводити з Брюсселем перемовини щодо членства уже наступного року.

Про підтримку пришвидшеного вступу України до Євросоюзу заявили вже у Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Словенії, Хорватії, Італії та Болгарії.

Попри те, фактично усі члени ЄС визнають, що Україна повинна отримати членство. Крім того, більшість європейців також виступають за те, аби Україна стала частиною Євросоюзу. Мова йде про 66% громадян ЄС.