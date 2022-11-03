Із міркувань безпеки про поїздку не було оголошено заздалегідь. До Києва лідери їхали потягом із Польщі.
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Під час візиту лідери зустрінуться та проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Олексієм Резніковим.
Сакелларопулу також проведе приватну зустріч із Зеленським, а згодом до них приєднаються делегації.
Візит президента Греції спочатку було заплановано на середину жовтня, проте зустріч перенесли.
Як Греція допомогає Україні у війні з Росією
- Україна невдовзі отримає від Греції партію БМП-1.
- Раніше Греція та Німеччина погодили схему "кругового обміну", згідно з якою грецька сторона передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1.
- Греція з 27 червня зупинила прийом документів на візи для росіян на невизначений термін.
- Вперше за 22 роки Греція вирішила розпочати розвідку вітчизняних родовищ природного газу, щоб позбутись енергетичної залежності від Росії.
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