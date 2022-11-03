Із міркувань безпеки про поїздку не було оголошено заздалегідь. До Києва лідери їхали потягом із Польщі.

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Під час візиту лідери зустрінуться та проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Олексієм Резніковим.

Сакелларопулу також проведе приватну зустріч із Зеленським, а згодом до них приєднаються делегації.

Візит президента Греції спочатку було заплановано на середину жовтня, проте зустріч перенесли.

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