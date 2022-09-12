Це начебто зашкодить обороноздатності Греції, заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

До теми Греція задіяла російську ППО С-300 для переслідування турецьких винищувачів, – ЗМІ

Греція пропонує обміняти зброю

Міцотакіс зазначив, що підтримка України не повинна відбуватися внаслідок послаблення оборони Греції.

Про відправлення в Україну ЗРК С-300 не може бути й мови. Будь-яка підтримка України не здійснюватиметься на шкоду обороноздатності Греції,

– сказав прем'єр.

Він додав, що Греція готова передати Україні гусеничні БМП-1 радянського виробництва. Однак натомість хоче отримати від Німеччини Marder1A3. Міцотакіс каже, що переговори про можливий обмін ще тривають.

Конфлікт між Грецією та Туреччиною щодо винищувачів

Туреччина звинуватила Грецію, що її системи ППО С-300 переслідували турецькі винищувачі F-16. Анкара каже, що літаки всього лише виконували заплановані завдання і повернулися на бази.

У грецьких ЗМІ писали, мовляв, Туреччина продовжує провокації. Перехоплення назвали витоком інформації з Міноборони Туреччини. Стверджували, начебто Анкара хоче представити як аргумент, що Греція має технології, аналогічні російським ППО С-300, які буцімто використовує проти союзників НАТО.

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