Это якобы может навредить обороноспособности Греции, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

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Греция предлагает обменять оружие

Мицотакис отметил, что поддержка Украины не должна осуществляться в результате ослабления обороны Греции.

Об отправке в Украину ЗРК С-300 не может быть и речи. Любая поддержка Украины не будет происходить в ущерб обороноспособности Греции,

– сказал премьер.

Он добавил, что Греция готова передать Украине гусеничные БМП-1 советского производства. Однако хочет получить от Германии Marder1A3. Мицотакис говорит, что переговоры о возможном обмене еще продолжаются.

Конфликт между Грецией и Турцией по поводу истребителей

Турция обвинила Грецию в том, что ее системы ПВО С-300 преследовали турецкие истребители F-16. В Анкаре уверяли, что самолеты лишь выполняли запланированные задания и вернулись на базы.

В греческих СМИ писали, дескать, Турция продолжает провокации. Перехват назвали утечкой информации из Минобороны Турции. Утверждали, мол, что Анкара хочет представить в качестве аргумента, что Греция имеет технологии, аналогичные российским ПВО С-300, которые якобы использует против союзников НАТО.

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