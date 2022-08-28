В Турции заявили, что действия Греции не совместимы с духом союзничества

Инцидент произошел в августе в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях. Об этом заявили источники в Министерстве национальной обороны Турции.

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Греции С-300 были вовлечены для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции.

Дежурные турецкие самолеты в течение длительного времени подверглись преследованиям со стороны системы ПВО С-300, которые дислоцируются на острове Крит.

Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300 зафиксировал ракету класса "земля-воздух" на турецких F-16, выполняющих разведывательную миссию в 10 тысячах футов к западу от острова Родос, близ Турции.

CNN Turk со ссылкой на командование ВВС Турции отмечает, что инцидент не совместим с духом союзничества, назвав это "враждебным актом". Так же, как говорится в сообщении, подобные действия квалифицирует НАТО.

Несмотря на это, турецкие истребители выполнили запланированные задачи и удачно вернулись на базы.

Турция хочет, чтобы Греции демилитаризовала острова в Эгейском море

Между Турцией и Грецией существует историческая напряженность, в том числе из-за турецкого вторжения на Кипр. Вместе с тем обе страны являются членами НАТО.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган требует, чтобы Греция демилитаризировала острова в Эгейском море. В Анкаре уверены, что Греция, нарушая договоры, наращивает там военное присутствие.

Страны имеют ряд спорных вопросов, среди которых разведка полезных ископаемых в восточном Средиземноморье и конкуренция в Эгейском море. Реджеп Эрдоган предупреждал Грецию, что Турция не откажется от своих прав в Эгейском море.

Несмотря на разногласия, Турция не планирует вступать в открытый военный конфликт с Грецией. Соответствующее заявление в начале июля сделал Эрдоган.

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