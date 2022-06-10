Эрдоган сказал, что Турция предупреждает Грецию

Соответствующее заявление Эрдоган сделал в последний день военных учений, происходящих на турецком побережье Эгейского моря недалеко от Измира.

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Анкара считает, что Греция нарушает договоры, гарантирующие безоружный статус островов в Эгейском море. Эрдоган сказал, что Турция предлагает Греции прекратить милитаризовать острова и действовать в соответствии с международными соглашениями.

Я не шучу, я говорю серьезно. Эта нация настроена решительно,

– сказал турецкий лидер.

Как пишет AP, хотя Греция и Турция союзниками по НАТО, тем не менее, страны имеют ряд спорных вопросов, среди которых разведка полезных ископаемых в восточном Средиземноморье и конкуренцией в Эгейском море.

Эрдоган в достаточно жесткой форме сказал, что Турция предупреждает Грецию, "чтобы она держалась подальше от мечтаний и действий, о которых будет сожалеть, и призываем одуматься".

Он также подчеркнул, что Турция не откажется от своих прав в Эгейском море.

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В Греции со "спокойствием" реагируют на турецкие "провокации"

В то же время в Греции заявляют, что турецкая сторона специально неправильно толкует договоры. Официальный представитель греческого правительства Яннис Ойконому заявил, что Греция со "спокойствием и решительностью" реагирует на турецкие "провокации".

Всем ясно, что наша страна улучшила свое геостратегическое и геополитическое присутствие, а также сдерживающую способность, чтобы иметь возможность в любое время защитить свой национальный суверенитет и суверенные права,

– сказал он.

Эрдоган блокирует расширение НАТО

Турецкий президент блокирует вступление в НАТО Финляндию и Швецию, которые в мае подали заявки на членство в Альянсе. Эрдоган обвиняет обе страны в терроризме.

Представители Финляндии и Швеции встречались для переговоров с властями Турции , но переговоры не принесли положительного результата. Эрдоган сказал, что все прошло "не на желаемом уровне" .

Известно, что Турция выдвинула ряд требований , касающихся вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

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