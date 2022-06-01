Об этом он заявил сегодня, 1 июня, во время встречи Партии справедливости и развития. По его словам, он хочет сформировать 30-километровую "безопасную зону" вдоль южной границы Турции.

Эрдоган играет на себя, - Давидюк о позиции Турции

Эрдоган анонсировал вторжение в Сирию

Кроме вторжения в Таль-Рифаат и Манбидж Реджеп Эрдоган заявил, что "очистит" и другие территории.

Мы вступаем в новый этап нашей решимости сформировать 30-километровую безопасную зону вдоль нашей южной границы. Мы очистим Таль-Рифаат и Манбидж от террористов, и мы сделаем то же самое с другими регионами – шаг за шагом,

– заявил президент Турции.

При этом он добавил: "Увидим, кто поддерживает эти законные шаги Турции, а кто препятствует им".

Это заявление прозвучало через неделю после того, как Эрдоган пообещал новую спецоперацию в Сирии . Президент Турции хочет воевать против Сил самообороны сирийских курдов YPG на севере Сирии, поддерживаемых США. Анкара считает их террористической группировкой и считает, что они представляют угрозу для страны.

НАТО беспокоится по поводу действий Турции

Планы Турции подверглись критике со стороны ее союзников по НАТО, особенно США. Некоторые страны ввели ряд эмбарго на поставку оружия Анкаре.

24 мая Вашингтон выразил обеспокоенность любым новым наступлением на север Сирии, заявив, что это поставит под угрозу американские войска и подорвет региональную стабильность.

Мы признаем законные опасения Турции относительно безопасности на южной границе Турции, но любое новое наступление еще больше подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу силы США и кампанию коалиции против ИГИЛ.

– сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Разговор с Путиным и разногласия с планами НАТО: последние новости из Турции

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО . Все страны-члены НАТО поддерживают это решение, кроме Турции. Эрдоган назвал скандинавские страны "очагом терроризма".

Впоследствии Турция обнародовала официальные требования , без выполнения которых не поддержит вступление Швеции в НАТО. В частности, страны-претенденты на вступление должны прекратить поддерживать Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими.

27 мая представители Швеции, Финляндии и Турции провели переговоры, но Реджеп Эрдоган сказал, что все прошло не очень хорошо.

30 мая президент Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Путиным. В частности, они говорили о войне в Украине. Эрдоган предложил Путину провести переговоры между Украиной, Россией и ООН в Стамбуле.

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