Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на брифинге по итогам заседания правительства страны вечером 23 мая. Он отметил, что спецоперация необходима для защиты государства от террористической угрозы.

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Военная спецоперация Турции на границе с Сирией

Эрдоган подчеркнул, что военная спецоперация будет нацелена на те территории Сирии, которые представляют угрозу и являются источниками нападений на Турцию.

Мы работаем над созданием 30-километровой зоны безопасности вдоль наших южных границ. Районы, являющиеся центром нападений против нашего государства (Турции – ред. 24 канал), являются приоритетом. Как только Вооруженные силы и разведывательные службы завершат подготовку, эта операция начнется,

– заявил Эрдоган.

Справка. Речь идет о северных регионах Сирии, которые контролируются подразделениями Сил самообороны сирийских курдов (YPG).

К слову, окончательно решение о военной спецоперации должен принять Совет национальной безопасности Турции 26 мая. Ожидается, что после этого Вооруженные силы страны начнут реализовывать план по созданию 30-километровой зоны безопасности между Турцией и Сирией.

Карта планируемой спецоперации Турции / Фото SavunmaSanayiST.com

Турция против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку считает, что они поддерживают "террористов"

Напомним, что ранее Турция официально выступила против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Реджеп Эрдоган назвал скандинавские страны "средоточием терроризма" и добавил, что Анкара скажет "нет" их вступлению в Североатлантический альянс.

Президент США Джо Байден убежден, что внутри НАТО удастся достичь компромисса относительно вступления Швеции и Финляндии. По его мнению, расширение Альянса будет полезно для всего военного объединения и Турция не помешает этому. "Все будет хорошо", – подчеркнул Байден, комментируя категорические высказывания Эрдогана о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии.

Впоследствии Турция обнародовала официальные требования, без выполнения которых, согласно заявлению, не поддержит вступление Швеции в НАТО. В администрации Эрдогана подчеркнули, что страна-претендент на вступление должна прекратить поддерживать Рабочую партию Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена – эти организации Анкара считает террористическими.

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