Он считает, что для этого две страны должны изменить, прежде всего, свое отношение. Об этом заявлении стало известно 5 июня.

В то же время , Парламент Канады единогласно поддержал членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Что именно заявил Эрдоган

Следует отметить, что Турция до сих пор остается единственным членом Альянса, блокирующим вступление Швеции и Финляндии.

Мы не изменим своего отношения (До вступления стран в НАТО – 24 канал), пока наши ожидания, о которых мы заявили нашим собеседникам, не оправдаются,

– сказал Раджеп Эрдоган.

Как стало известно о жесткой позиции Турции

С начала вторжения России в Украину, Швеция и Финляндия стали говорить о вступлении в Североатлантический альянс. Сначала говорилось, что присоединение будет очень быстрым и без проблем. Страны подали заявки 18 мая. Однако все оказалось более сложным процессом 18 мая. Ведь как раз тогда Турция сказала, что будет блокировать поступление.

Почему Эрдоган против такого расширения НАТО

Дело в том, что обе из стран-кандидатов осудили вторжение Турции в Сирию, которое произошло в 2019 году. Они заявили о своей поддержке Рабочей партии Курдистана. Также они наложили эмбарго на продажу оружия Турции, к которому присоединилось еще несколько других стран ЕС.

Турция считает объединение курдов террористической организацией, поскольку те хотят забрать часть ее территории. Они борются за создание своей автономии и на пограничной части турецкой территории. Следует заметить, что это война, продолжающаяся от 80-х годов прошлого столетия. А недавно Турция начала спецоперацию по "очистке от террористов" нескольких населенных пунктов на севере Сирии.

Уже даже были переговоры

24 мая стало известно, что представители Финляндии и Швеции встретятся для переговоров с властями Турции. Эта встреча действительно состоялась, но ничем не помогла. Впоследствии президент Эрдоган сказал, что все прошло "не на желаемом уровне" . В настоящий момент Т речья выдвинула несколько требований, которые считает принципиальными для возможности изменения своей позиции.

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