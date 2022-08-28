У Туреччині заявили, що дії Греції не сумісні з духом союзництва

Інцидент стався у серпні міжнародному повітряному просторі в Егейському і Середземному морях. Про це заявили джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини.

До речі Кіпр може стати джерелом ППО для України, – ЗМІ

Системи протиповітряної оборони (ППО) Греції С-300 були залучені для переслідування винищувачів F-16 командування ВПС Туреччини.

Чергові турецькі літаки протягом тривалого часу зазнали переслідування з боку системи ППО С-300, які дислокуються на острові Крит.

Радар супроводу цілей і наведення ракет системи С-300 зафіксував ракету класу "земля-повітря" на турецьких F-16, що виконує розвідувальну місію в 10 тисячах футів на захід від острова Родос, який поблизу Туреччини.

CNN Turk з посиланням на командування ВПС Туреччини зазначає, що інцидент не сумісний з духом союзництва, назвавши це "ворожим актом". Саме так, як йдеться у повідомленні, подібні дії кваліфікує НАТО.

Попри це турецькі винищувачі виконали заплановані завдання і вдало повернулися на бази.

Туреччина хоче, щоб Греції демілітаризувати острови в Егейському морі

Між Туреччиною і Грецією існує історична напруженість, зокрема й через турецьке вторгнення на Кіпр. Разом з тим, обидві країни є членами НАТО.

Турецький президент Реджеп Ердоган вимагає, щоб Греція демілітаризувала острови в Егейському морі. В Анкарі переконані, що Греція, порушуючи договори, нарощує там військову присутність.

Країни мають низку спірних питань, серед яких розвідка корисних копалин у східному Середземномор'ї та конкуренція в Егейському морі. Реджеп Ердоган попереджав Грецію, що Туреччина не відмовиться від своїх прав в Егейському морі.

Попри розбіжності, Туреччина не планує вступати у відкритий військовий конфлікт з Грецією. Відповідну заяву на початку липня зробив Ердоган.

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