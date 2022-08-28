У Греції заявляють, що турецькі F-16 були перехоплені

У грецькому виданні NewsIT назвали повідомлення CNN Turk про переслідування турецьких винищувачів F-16 – витоком інформації з Міністерства оборони Туреччини.

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Видання припускає, що Туреччина хоче створити напруженість, спрямовану проти міжнародної громадської думки і особливо проти США, які через С-400 ввели проти них санкції.

До уваги. У 2020 році США ввели санкції проти Туреччини, яка придбала російські зенітні ракетні системи С-400. Попри санкції у Туреччині вирішили продовжити купувати системи С-400.

Повідомляється, що витік інформації з Міноборони Туреччини, ймовірно, хочуть представити як аргумент, що Греція має технології, аналогічні російським ППО С-300, які вона буцімто використовує проти союзників по НАТО.

Грецькі ЗМІ пишуть, що дві пари турецьких винищувачі F-16 23 серпня увійшли до Афінського регіону польотної інформації (РПІ) без подання плану польоту.

Зазначається, що винищувачі порушили національний повітряний простір. Перші два F-16 пролетіли над островом Дивунія на висоті 27 тисяч фунтів, через три хвилини ще два турецькі F-16 пролетіли над шхерою Камілонісі.

Грецькі журналісти заявляють, що турецькі винищувачі не виконували свою місію, а складати карту баз С-300 на Криті.

Ці прольоти, а також повітряні бої, що відбувалися в цей момент, були відволіканням від основного плану турецьких збройних сил. Метою турецьких винищувачів було складання карти бази С-300 на Криті, і для цього пара F-16 мала діяти на схід від Карпатоса з кінцевою метою на Криті, для пошуку позицій С-300,

– йдеться у матеріалі.

Видання повідомляє, що два турецькі винищувачі не виконали своєї місії, оскільки були перехоплені грецькими винищувачами.

Раніше CNN Turk повідомляло, що турецькі винищувачі F-16 були заблоковані грецькими системами ППО С-300 в міжнародному повітряному просторі в Егейському і Середземному морях.

Журналісти, посилаючи на ВПС Туреччини, повідомили, що інцидент не сумісний з духом союзництва, назвавши це "ворожим актом".

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