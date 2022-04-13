Таку інформацію повідомив Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на робочій зустрічі в EDEY, повідомляє Protagon.

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Греція прискорює розвідку вуглеводнів, наша країна може мати значні запаси газу, – сказав Міцотакіс.

Прем'єр міністр впевнений, що розвідка газових покладів буде завершена до кінця наступного року, а перші розвідувальні буріння будуть здійснені ще до кінця 2023 року.

За його словами, у разі виявленні корисних обсягів газу на території Греції, держава зможе замінити замінимо імпорт національним багатством.

"Але ми маємо точно знати, чи є запаси газу економічно вигідними", – додав прем'єр.

Кіріакос Міцотакіс зауважив, що воєнне вторгнення Росії на територію України виявило "структурну енергетичну слабкість Європи", що має наслідки для всіх громадян Європейського Союзу.

За попередніми даними Греція покриває близько 40% своїх річних потреб в енергії за російським газом. Зокрема, країна нарощує відновлювані джерела енергії.

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