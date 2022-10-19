Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про початок передачі Україні грецьких БМП-1. Про це стало відомо під час пресконференції в Києві, інформує 24 канал.
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Україна отримає партію БМП-1
Кулеба заявив, що Україна особливо цінує озброєння, яке Греція передає для того, щоб ми могли захищати нашу землю.
І дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни,
– зазначив глава МЗС.
Кулеба подякував Греції за цю допомогу. Також він заговорив про продовження співпраці з Грецією у цій сфері та заявив, що наразі пріоритетом є зміцнення протиповітряної оборони.
"Греція знає наш запит і буде його опрацьовувати", – додав Кулеба.
Як Греція допомагає Україні та виступає проти агресії Росії
- Нагадаємо, що Греція та Німеччина погодили схему "кругового обміну", згідно з якою грецька сторона передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1.
- Раніше Греція заявляла про готовність надати свої кораблі для вивезення морським шляхом українського зерна, яке заблокувала Росія.
- Також Греція з 27 червня зупинила прийом документів на візи для росіян. Мовиться, що це – на невизначений термін.
- Крім того, вперше за 22 роки Греція розпочне розвідку вітчизняних родовищ природного газу, щоб позбутись енергетичної залежності від Росії. Країна до 2023 року повинна дізнатись, чи є у неї запаси газу, які вона може використовувати.
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