Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про початок передачі Україні грецьких БМП-1. Про це стало відомо під час пресконференції в Києві, інформує 24 канал.

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Кулеба заявив, що Україна особливо цінує озброєння, яке Греція передає для того, щоб ми могли захищати нашу землю.

І дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни,

– зазначив глава МЗС.

Кулеба подякував Греції за цю допомогу. Також він заговорив про продовження співпраці з Грецією у цій сфері та заявив, що наразі пріоритетом є зміцнення протиповітряної оборони.

"Греція знає наш запит і буде його опрацьовувати", – додав Кулеба.

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