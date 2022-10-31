Так, МЗС Молдови вирішило оголосити персоною нон грата російського дипломата Олега Васнєцова. Його висилають з країни.

До речі Міноборони Молдови не зафіксувало порушення повітряного простору країни російською ракетою

Відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини МЗС ухвалило таке рішення,
– мовиться у повідомленні.

До речі, російські ЗМІ писали, що в МЗС Росії видали зворотну заяву. Мовляв, Москва готує відповідь на висилку дипломата.

Загрози для Молдови зростають

Російську сторону повідомили про це вдень 31 жовтня, коли посла викликали до штаб-квартири МЗС Молдови. Дипломату також наголосили, що ракетні удари по Україні "продовжують посилювати безпекові ризики".

Громадяни Молдови "дедалі більше відчувають на собі наслідки війни". Атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують загрози для енергетичної безпеки країни.

Що цьому передувало

Детальніше – що відомо про падіння ракети в Молдові: відео