Так, МЗС Молдови вирішило оголосити персоною нон грата російського дипломата Олега Васнєцова. Його висилають з країни.

До речі Міноборони Молдови не зафіксувало порушення повітряного простору країни російською ракетою

Відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини МЗС ухвалило таке рішення,

– мовиться у повідомленні.

До речі, російські ЗМІ писали, що в МЗС Росії видали зворотну заяву. Мовляв, Москва готує відповідь на висилку дипломата.

Загрози для Молдови зростають

Російську сторону повідомили про це вдень 31 жовтня, коли посла викликали до штаб-квартири МЗС Молдови. Дипломату також наголосили, що ракетні удари по Україні "продовжують посилювати безпекові ризики".

Громадяни Молдови "дедалі більше відчувають на собі наслідки війни". Атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують загрози для енергетичної безпеки країни.

Що цьому передувало

Під час масованої атаки вранці 31 жовтня одна російська ракета впала на території Молдови. Її збила українська ППО. Унаслідок цього кілька будинків пошкоджені.

Водночас у Міноборони Молдови повідомили, що їхні системи спостереження не зафіксували порушення повітряного простору.

У ЗСУ заявили, що Росія використовує повітряний простір Молдови для атак України. Крім того, біля Румунії постійно помічають російські безпілотники.

Детальніше – що відомо про падіння ракети в Молдові: відео