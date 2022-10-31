МИД Молдовы решил объявить персоной нон грата российского дипломата Олега Васнецова. Его высылают из страны.

Кстати Минобороны Молдовы не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны российской ракетой

В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях МИД принял такое решение,

– говорится в сообщении.

К слову, российские СМИ писали, что в МИД России издали обратное заявление. Мол, Москва готовит ответ на высылку дипломата.

Угрозы для Молдовы растут

Российская сторона сообщила об этом днем 31 октября, когда посла вызвали в штаб-квартиру МИД Молдовы. Дипломат также подчеркнул, что ракетные удары по Украине "продолжают усиливать риски безопасности".

Граждане Молдовы "все больше ощущают на себе последствия войны". Атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают угрозы для энергетической безопасности страны.

Что этому предшествовало

Во время массированной атаки утром 31 октября одна российская ракета упала на территории Молдовы. Ее сбила украинская ПВО. В результате несколько домов повреждены.

В то же время в Минобороны Молдовы сообщили, что их системы наблюдения не зафиксировали нарушения воздушного пространства.

В ВСУ заявили, что Россия использует воздушное пространство Молдовы для атак Украины. Кроме того, возле Румынии постоянно замечают российские беспилотники.

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