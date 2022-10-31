Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, те, що Росія використовує повітряний простір Молдови для терористичних атак України – "ще один злочин, який треба документувати і показувати західній спільноті".

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ЗСУ фіксують російські безпілотники біля Румунії

Ігнат зазначив, що Росія далеко не вперше завдає ракетних ударів по Україні через Молдову. Крім того, він наголосив, що ЗСУ постійно фіксують російські безпілотники біля Румунії.

Тому що не вперше там вони через Молдову б'ють ракетами по Україні, по заходу, по південному заходу, не вперше ми фіксуємо там постійну появу БпЛА за 5 – 10 км від румунського кордону, тобто БпЛА оперативно-тактичного рівня таким чином провокує країни НАТО,

– повідомив речник Повітряних сил.

Росія зранку 31 жовтня за 3 години випустила по Україні 50 ракет, з яких відразу 44 було збито нашими силами ППО. Окупанти атакували України з району Каспійського моря та Ростовської області.

На жаль, прильоти зафіксовано у Кіровоградській і Черкаській областях, а також у Запоріжжі, Харкові та Києві. На Вінниччині, Хмельниччині та Київщині уламки ракет впали на цивільну інфраструктуру.

Російська ракета впала у Молдові

Одна російська ракета під час масованого обстрілу впала на території Молдови через те, що була збита українською ППО. Унаслідок цього кілька будинків пошкоджені.

У МЗС України заявили, що Росія загрожує не тільки нашій країні, але й іншим державам Європи. Водночас у Міноборони Молдови повідомили, що їхні системи спостереження не зафіксували порушення повітряного простору.

Молдова досі не приєдналася до економічних санкцій проти Росії, адже боїться напружених відносин з Кремлем. Водночас у Молдові заборонили радянську символіку, а також розпізнавальні знаки, які Росія використовує у війні проти України.

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