Країна-агресорка веде криваву війну не лише проти України, але й проти всієї Європи. Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко сказав 24 каналу.

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Як українське МЗС відреагувало на випадок в Молдові

Олег Ніколенко підкреслив, що Україна недарма постійно говорить про те, що Росія загрожує не лише Україні. Держава-агресорка воює й проти Європи.

Ракетні атаки з боку Чорного моря, Білорусі, Росії або Каспію, яких завдають окупанти, загрожують безпеці сусідніх країн. Речник МЗС наголошує, що Україні необхідно чимшвидше одержати від іноземних партнерів нові засоби ПРО та ППО.

Критично важливо, аби Україна якнайшвидше отримала сучасні засоби протиракетної та протиповітряної оборони. Ці системи рятуватимуть життя людей та захищатимуть критичну інфраструктуру,

– Олег Ніколенко про падіння ракети в Молдові.

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Що відомо про падіння ракети у Молдові

Уранці 31 жовтня по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголосили про повітряну небезпеку. Росіяни розпочали робочий тиждень з цинічної масованої ракетної атаки по території України.

Українським силам ППО вдалося знешкодити 44 ракети противника. Одна з ракет, яку збили на Вінниччині, упала на територію Молдови.

Унаслідок цього у декількох приватних будинках селища Наславча ударною хвилею вибило вікна. На щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих.

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