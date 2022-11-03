Під час спільного брифінгу з президенткою Греції Катеріною Сакелларопулою Зеленський розповів, чи поїде на саміт, якщо там буде Путін, повідомляє 24 канал.

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Зеленський сказав, чи поїде на саміт, якщо там буде Путін

Президент зауважив, що не слідкує за участю інших політиків у саміті "Великої двадцятки".

Позиція моя особиста і позиція України була в тому, що, якщо лідер Російської Федерації буде брати участь, то Україна не буде брати. Подивимося, як буде в майбутньому,
– зауважив Зеленський.

Він додав, що 3 листопада розмовляв із президентом Індонезії й вкотре отримав запрошення на саміт.

"Подивимося. Кілька днів залишилося (до саміту – 24 канал)", – підсумував Зеленський.

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Коротко про саміт "Великої двадцятки"

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