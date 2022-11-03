Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він також зазначив, що між тим пан Путін сьогодні – це ізгой, це аутсайдер.

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Михайло Подоляк не розуміє, навіщо дивитись в обличчя Путіна.

"Це ж все очевидно. Ми ж бачимо кожен день дрони іранські, крилаті ракети. І цей суб'єкт виходить, говорить : "Ми готові сидіти за столом переговорів", і в той же час віддає наказ атакувати інфраструктуру критичну в Україні", – каже Подоляк.

Радник голови ОПУ каже, що на обличчі Путіна все написано, з урахуванням того, як він говорить, що він говорить, як він аргументуйте свою позицію, як він виглядає, як він спілкується зі своїм оточенням.

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Немає сенсу, ба більше, я вважаю, що поступово формуються інші центри впливу в Російській Федерації, наприклад, пан Пригожин поводиться так, начебто це він керує війною як такою, це він керує силовою вертикаллю,

– каже Михайло Подоляк.

На думку Подоляка, Пригожин хоче опосередковано сказати, що він, якщо не рівний, то практично рівний Путіну, що треба на нього орієнтуватись, що він майбутній лідер, наприклад, Росії.

За його словами, це виглядає вже зовсім не так, як це було до початку війни. Тобто Путін не ікона, Путін абсолютно прогнозований, абсолютно зрозумілий, абсолютно чіткий та зрозумілий по своїй аргументації.

Повне інтерв'ю із Михайлом Подоляком: дивіться відео

Зрозуміло, що ця аргументація не змінилася від початку війни – дивитися йому в очі, щось говорити – це просто витрачати час.

Путін більше не ікона

"Ба більше, це означає зійти з рівня глобального політика, на якому сьогодні перебуває президент Зеленський, до рівня маленького регіонального лідера, який просто має, на жаль, має багато зброї, і, на жаль, має доступ до ядерної зброї", – переконаний Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк переконаний, що з точки зору свідомості, аргументації та інтелекту це – абсолютно різні люди, тобто їхній рівень абсолютно різний.

За словами радника Єрмака, Росія вмирає. З точки зору того, що було, наприклад, 10 років чи 5 років том, коли Росія домінувала, принаймні в європейській політиці, вона говорила: "Будемо робити так, ви маєте нам підіграти в тому", то сьогодні Росія вмирає як впливовий глобальний гравець.

"Її не буде після війни, буде маленька карликова держава не з територіальної точки зору, а з точки зору впливів. То навіщо? Це як пану президенту України розмовляти з моєю улюбленою Еритреєю", – резмує Михайло Подоляк.