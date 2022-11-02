Можлива поїздка Путіна на Балі навряд чи дасть Кремлю якісь дивіденди й може ускладнити ситуацію для Росії. Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких.
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Експерт впевнений, що Путін точно не побачиться з Байденом, якщо поїде на саміт G20.
За інсайдерською інформацією, на Балі вже готують окремий стіл і посуд "з дірками" – щоб Путін окремо сидів та інші, щоб випадково "не законтачилися" з ним. Це за умови, якщо він туди полетить. Якщо навіть і полетить – навряд це увінчається якимсь успіхом. Це буде ще один привід, щоб усвідомити, в якій ізоляції він перебуває,
– пояснив оглядач.
На його думку, якщо Путін думає, що полетить туди й він нібито не в ізоляції, то буде якраз все "діаметрально протилежним".
"Ніде не буде так помітна ізоляція Путіна, коли всі спілкуватимуться, їстимуть і питимуть за окремим столом. Тому я не думаю, що це принесе йому якісь результати", – додав аналітик.
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За його словами, також не потрібно переоцінювати значення таких самітів, який планується в Індонезії.
"Чим він увінчається? Новою заявою і комюніке? Тобто ООН нічого не може досягнути, а саміт "Великої двадцятки" може? Колись ці саміти мали значення, але тепер їх проводять, бо не можуть не проводити. Тому я скептично ставлюся до якихось революційних досягнень", – підкреслив Гладких.
Він резюмував, що які б рішення цей саміт не схвалив, навряд у суб'єктів міжнародного права є якісь інструменти, щоб ці рішення потім імплементувати.
"Єдиний варіант, який зараз працює – це санкції, які визначають ЄС і США", – констатував експерт.
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Саміт G20 в Індонезії: що відомо
- Саміт країн "Великої двадцятки" відбудеться 15 – 16 листопада на індонезійському острові Балі.
- Індонезія готується до прийняття президентів України та Росії Володимира Зеленського і Владіміра Путіна у цьогорічному саміті "Групи двадцяти" в Індонезії, але сторони поки не підтвердили своєї участі.
- Водночас Україна офіційно відмовилася від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін. Відповідне рішення РНБО затвердив Президент Зеленський.
- Президент США Джо Байден також відмовляється зустрітися з Владіміром Путіним під час саміту G20. Він не хоче бачити диктатора навіть у коридорі чи на спільному фото лідерів держав.
- Як вважає міжнародний оглядач Іван Яковина, до саміту "Великої двадцятки" Росія продовжить цинічні масовані атаки ракетами та дронами, щоб "випросити" в України хоч якесь перемир'я до 15 листопада.
- Також у Китаї заявили про те, що Росія готова сісти за стіл переговорів з Україною та США. Сигнали від Кремля про нібито готовність до перемовин останнім часом суттєво почастішали.
- В Офісі Президента переконані, що Росія буде готова розмовляти без ультиматумів лише після остаточної поразки на полі бою в Україні.