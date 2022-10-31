Росія хоче повернутися у "біполярний світ", в якому місця для її амбіцій та планів уже немає. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.
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Росію не хочуть "чути"
Експерт переконаний, що у Росії можуть вважати, що їхні заклики до переговорів у світі не чують, проте все не так просто.
Їх чують, але з ними ніхто говорити не хоче. В України чітка позиція – нехай виводять всі війська на кордони 1991 року. Якщо не можуть це зробити – ніхто говорити не буде. А Вашингтону взагалі ці переговори не цікаві й з росіян на 100 відсотків не говоритимуть,
– пояснив оглядач.
Він зазначив, що навіть ядерні погрози не змусили США "відкрити очі в бік Москви".
"Байден не говорить терористичною російською мовою, тому не хоче їхати на саміт G20, щоб тиснути руку Путіну. Так само багато хто з лідерів не захоче через це їхати в Індонезію", – додав аналітик.
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З його слів, після визнання Росії державою-терористкою в Європі, "Росія падатиме в прірву, цього не розуміючи".
"А тим часом Україна розвиватиметься і звільнятиме свої території. Тому ці заяви дуже схожі на фантомні болі росіян, коли вони закликають Вашингтон разом ділити Україну", – зауважив експерт.
Він запевнив, що говорити про Україну без України Захід не наважиться і цього не робитиме.
"Єдине місце, де ділять чужу територію – це зустріч в Рамштайні, де ділять Росію. Там збільшується кількість країн, бо все більше охочих хочуть приєднатися до майбутнього російського розвалу", – резюмував Давидюк.
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Росія хоче у "біполярний світ"
Давидюк зауважив, що росіяни все ще не зрозуміли, що окупація Криму стала "точкою неповернення" у "вибиванні" Росії з числа "великих держав", які займаються геополітикою.
Після окупації Криму, санкцій і війни в Україні вони перетворилися в маргінального регіонального гравця. Якщо вони далі це продовжуватимуть, то перетворяться у розсипану державу з 20 – 30 утворень. Вони хочуть повернути "велику глобальну гру" про "біполярний світ", але в ній вже є Китай і США,
– вказав політолог.
На його думку, якщо США захочуть говорити про Росію в біполярному світі, то вони говоритимуть напряму з Китаєм про те, як поділити "ведмежу тушку" Росії.
"Кремль хоче говорити про Україну з США – виглядає дуже смішно. Серйозні гравці сьогодні зайняті допомогою Україні, передачею електропостачання, грошей та зброї. Вони посилюють Україну й готують "геополітичний стрибок", щоб Україна вступила і в НАТО, і в ЄС. З Росією ніхто говорити не хоче, позаяк вона нерукоподатна терористка", – підкреслив оглядач.
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Росія прагне переговорів: що відомо
- Росіяни продовжують намагатися просунути наративи про переговори. Цього разу відповідні тези пролунали у бік США. Адже не варто забувати, що Росія воює "не проти України".
- Водночас у Китаї заявили про те, що Росія готова сісти за стіл переговорів з Україною та США. Сигнали від Кремля про нібито готовність до перемовин останнім часом суттєво почастішали.
- Президент Гвінеї-Бісау Умару Ембало 26 жовтня побував з офіційним візитом в Україні. Він передав позицію Кремля про нібито налагодження мостів з Україною та готовність до переговорів з Києвом.
- За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, прагнучи переговорів, Путін переслідує практичні цілі. Адже Росії зараз потрібна оперативна пауза, щоб хоча б 2 місяці потренувати мобілізованих та накопичити певну кількість ракет та іранських дронів.
- Також в Офісі Президента додали, що Росія буде готова розмовляти без ультиматумів лише після остаточної поразки на полі бою в Україні.
- Раніше у США 30 демократів Палати представників надіслали листа президенту Джо Байдену з закликом "налагодити переговорний процес з Росією". Однак, вони вже відкликали свого листа.